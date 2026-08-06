Exclusivo! Pedro aproxima-se a verdade e está quase a descobrir quem é o verdadeiro pai de João Maria

Leia aqui, em exclusivo, tudo o que vai acontecer na novela «A Madrasta», da TVI, nos próximos capítulos:

Renato (Sérgio Praia) está reunido com Filipe (Nuno Pardal), Laura (Madalena Brandão) e Raquel (Inês Herédia) para os pôr a par do estado de saúde de João Maria (Ruben Simões) e as possibilidades que têm. Felícia (Isabel Abreu) chega e, quando fica a sós com Renato (Sérgio Praia), pergunta-lhe se não tem nada para lhe dizer.

Felícia (Isabel Abreu) exige que Renato (Sérgio Praia) faça o teste de compatibilidade, pois é a melhor hipótese de ser compatível com João Maria (Ruben Simões). Renato (Sérgio Praia) diz que não pode fazer, pois Pedro (Albano Jerónimo) não o perdoaria se soubesse a verdade.

Felícia (Isabel Abreu) avisa Renato (Sérgio Praia) que, se não fizer o teste de compatibilidade, ela mesma conta a verdade a Pedro (Albano Jerónimo).

Pedro (Albano Jerónimo) conta a Diana (Inês Castel-Branco) que Felícia (Isabel Abreu) queria dar João Maria (Ruben Simões) para adoção e, por isso, ele assumiu o bebé como seu filho. Pedro (Albano Jerónimo) revela ainda que Felícia (Isabel Abreu) sempre disse que não sabia quem era o pai, mas ele acha que ela está a mentir e que sabe quem é.

Pedro (Albano Jerónimo) desconfia que Carminho (Teresa Tavares) também saiba e vai fazer tudo para descobrir quem é. Diana (Inês Castel-Branco) acha que Felícia (Isabel Abreu) pode ter matado Artur (Bruno Madeira), porque talvez ele tenha descoberto que ela tinha uma relação escondida, já que acabou de saber que ela é mãe de João Maria (Ruben Simões) e sempre escondeu isso. Camila (Ana Lopes) acha que faz sentido e quer obrigar Felícia (Isabel Abreu) a confessar tudo.

Diana (Inês Castel-Branco) diz que não pode dar passos em falso e vai tentar saber mais informações.

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