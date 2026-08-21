Exclusivo a Madrasta: Pedro está entre a vida e a morte. Médico dá notícias devastadoras

Será que Pedro (Albano Jerónimo) vai sobreviver, após ser baleado no dia do casamento com Diana? Em exclusivo, revelamos algumas das cenas dos próximos capítulos da novela «A Madrasta». O diagnóstico de Pedro é reservado e o empresário está entre a vida e a morte. A sua mãe também vai regressar.

Leia aqui tudo o que vai acontecer na novela da TVI:

Estão todos no hospital para saber notícias de Pedro (Albano Jerónimo). O Médico diz que o prognóstico é muito reservado e estão a fazer os possíveis para salvar a vida de Pedro (Albano Jerónimo). Raquel (Inês Herédia) culpa Maria pelo que aconteceu, pois a bala era para ela. Madalena (Cucha Carvalheiro) aparece e pergunta por Pedro (Albano Jerónimo). Carminho (Teresa Tavares) e Felícia (Isabel Abreu) ficam muito surpreendidas ao verem a mãe ali. Madalena (Cucha Carvalheiro) vê o filho naquele estado e culpa-se por não ter estado presente. Recorda o momento que decidiu ir embora, também porque não concordava com a farsa que montaram à volta de Diana (Inês Castel-Branco) e conclui que não correu muito bem. Madalena (Cucha Carvalheiro) recorda quando os filhos decidiram inventar que Diana (Inês Castel-Branco) tinha morrido, para proteger Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo), de terem uma mãe assassina. Madalena (Cucha Carvalheiro) não concorda com a ideia e informa os filhos que vai trabalhar para África. Estão todos preocupados com o regresso de Madalena (Cucha Carvalheiro), pois ela nunca concordou com a farsa que montaram à volta de Diana (Inês Castel-Branco). Felícia (Isabel Abreu) acha que a mãe não tem o direito de estar ali, pois foi-se embora quando Pedro (Albano Jerónimo) mais precisou dela. Carminho (Teresa Tavares) prevê mais problemas. Madalena (Cucha Carvalheiro) está ali a dar força ao filho, quando Diana (Inês Castel-Branco) chega e fica surpreendida por Madalena (Cucha Carvalheiro) ter voltado. Esta pergunta a Diana (Inês Castel-Branco) o que se passou para ter voltado tantos anos depois e como convenceu Pedro (Albano Jerónimo) a perdoá-la e a casarem de novo.

Diana (Inês Castel-Branco) engole em seco, sem saber o que esperar de Madalena (Cucha Carvalheiro). Diana (Inês Castel-Branco) já contou a Madalena (Cucha Carvalheiro) que não matou Artur e que Pedro (Albano Jerónimo) finalmente acreditou nela e quis ajudá-la a provar a sua inocência. Madalena (Cucha Carvalheiro) consegue ver algumas parecenças entre si e Diana (Inês Castel-Branco), pois também se sentiu uma intrusa, quando casou com o marido, mas nunca o traiu.

Diana (Inês Castel-Branco) garante que também nunca o fez. Madalena (Cucha Carvalheiro) precisa de ouvir o que Pedro (Albano Jerónimo) tem a dizer. Felícia (Isabel Abreu) diz à mãe que podia ter avisado que ia chegar. Madalena (Cucha Carvalheiro) acha que não fazia diferença e nota-se a hostilidade entre elas. Madalena (Cucha Carvalheiro) nunca concordou com a farsa sobre a morte de Diana (Inês Castel-Branco) e acusa Felícia (Isabel Abreu) de ter rejeitado o filho. Felícia (Isabel Abreu) diz-lhe que podia ter ficado em África. Madalena (Cucha Carvalheiro) afirma que Pedro (Albano Jerónimo) e os filhos precisam dela.