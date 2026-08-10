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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Pedro desconfia que Diana é inocente e procura respostas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
Vem aí «A Madrasta»: Pedro desconfia que Diana é inocente e procura respostas - TVI

Na novela «A Madrasta», Pedro começa a acreditar na inocência de Diana e pede ajuda a Xavier

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Em «A Madrasta», Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) comenta com Xavier Maldonado (Vítor D’Andrade) que alguém anda a ameaçar Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco). Xavier finge que não sabia e pergunta quem poderá ser. Pedro acha que pode ser o verdadeiro assassino de Artur e que ela é mesmo inocente. Xavier não pode falar muito, mas diz que talvez estivesse mais alguém no quarto. Pedro apresenta Figueiredo, o detetive que vai procurar Raul. 

Reveja, ainda, o momento em que Diana recebe uma ameaça que envolve os filhos:  

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