Vem aí em A Madrasta: Pedro perde a cabeça com Xavier após descobrir o que fez a Diana

Na novela «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) vai ficar louco de raiva ao descobrir que Xavier (Vitor d'Andrade) não é assim tão inocente. É que ele acaba a revelar que também andou atrás de Diana (Inês Castel-branco). Saiba o que vai acontecer:

Pedro explica a Xavier porque quer casar com Diana. Xavier acha que querer protegê-la é apenas uma desculpa e pergunta a Pedro se ainda gosta dela. Pedro não sabe responder, pois é tudo muito complicado.

Xavier diz que o vai ajudar e revela que andou atrás de Diana, depois de se terem casado. Pedro fica cheio de ciúmes e não esconde a revolta com o que acaba de descobrir.

O confronto entre os dois promete dar que falar! Para ver em breve, na TVI.

Recorde o momento em que Xavier fica em pânico ao receber uma ameaça anónima: