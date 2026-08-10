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Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

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  • Há 3h e 21min
Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores - TVI

Estes 7 peixes tem um elevado teor de mercúrio. Veja as alternativas mais saudáveis

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Há peixes que devem ser consumidos com moderação ou mesmo evitados em algumas situações. Ao todo, são sete os peixes, muito apreciados pelos portugueses, que fazem parte desta lista. Isto porque esta lista de peixes tem um teor elevado de mercúrio, o que pode representar riscos para algumas pessoas.

Estes peixes podem ser consumidos com moderação pela população geral, mas deve ser evitado por alguns grupos como grávidas, mulheres a amamentar e crianças pequenas.

Estas recomendações são feitas por um grupo de trabalho, promovido pela Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV), e que integrou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP). 

Percorra a galeria e veja a lista com os 7 peixes e veja também a lista dos peixes mais saudáveis, que podem ser uma alternativa.  

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