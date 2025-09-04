Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

O ator português, conhecido por projetos como Narcos, Laços de Sangue e Pai à Força, nasceu em Lisboa, a 10 de setembro de 1970, com o nome Pedro de Matos Fernandes.

Ao longo da carreira, adotou o nome artístico Pepê Rapazote, pelo qual se tornou conhecido do grande público, tanto em Portugal como além-fronteiras. Além do trabalho em televisão e cinema, tem também uma vasta experiência como dobrador, dando voz a várias produções de animação.

Pepe Rapazote, 54 anos, voltou a provar que o talento não é só nos palcos ou nos ecrãs. É também no improviso. Desta vez, o ator surpreendeu os seus seguidores no Instagram com uma performance inesperada e hilariante, num registo de “guia turístico internacional” pelas ruas de Guimarães. A cidade berço de Portugal nunca foi apresentada com tanta diversão, sátira e, claro, algumas críticas pelo meio.

“Promessa feita, promessa cumprida”, começa por dizer o ator, em inglês, com um sotaque digno de um investidor milionário expatriado. Atrás de si, o monumento a Dom Afonso Henriques, apresentado como “o nosso menino de ouro”, expressão que logo gerou todo um discurso cheio de metáforas sobre novos-ricos, redes sociais e ostentação.

“Nada de Lamborghinis. Nada de Ferraris. Nada Peugeots. Classe acima de tudo.”, brinca, apontando para o Paço dos Duques de Bragança, o “crib” do nosso primeiro rei. Numa sátira certeira aos influenciadores digitais e ao culto do luxo fácil, Rapazote transforma os símbolos históricos de Guimarães em ícones de uma “vida com valores”. O recado está dado: “Se queres construir riqueza geracional, é assim que se faz. Uma pedra de granito de cada vez.”

A cereja no topo do bolo foi a legenda do vídeo: “@ Portugal’s crib all you need is a strong armour, a good horse and… a little baby oil.” Ou seja: “Numa casa portuguesa, tudo o que precisas é de uma armadura forte, um bom cavalo e… um pouco de óleo de bebé”. Poético? Sim. Divertido? Também.

Nos comentários, os fãs reagiram com gargalhadas e pedidos oficiais. “A Câmara de Guimarães tem que contratar o @peperapazote para começar a promover a cidade, não dá para o fazer melhor 😅👌”, lê-se. Outro seguidor pede-lhe diretamente: “Quando é que vais entrar numa produção destas épicas?! Já podías entrar numa espécie de “Game of Thrones”, pá! Não esperamos menos! 🙌👏👏”.

Guimarães pode já ter séculos de história, mas ganhou uma nova alma com esta visita improvável. “Porreiro foi atendê-lo, sr. Pepe 😁 Guimarães a melhor cidade do mundo!”, comentou outro seguidor, rendido ao humor do ator.

Com este vídeo, Pêpê Rapazote não só arrancou gargalhadas como deu uma verdadeira aula de promoção turística com identidade. Num tempo em que tudo parece querer ser “luxo instantâneo”, é refrescante ver alguém lembrar que a verdadeira grandeza é feita com história, granito e um toque de humor.

Recorde-se que o ator estreou-se em 2000, como convidado na série de sucesso «Super Pai», e em 2002 teve os seus primeiros papéis como protagonista na TVI, nas novelas «Sonhos Traídos» e «Coração Malandro». Desde então, tem feito uma carreira notável, tanto em Portugal como além fronteiras, sendo que «Bem me Quer» foi a sua última novela na nossa estação, e, antes disso, «Na Corda Bamba».