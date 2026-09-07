Coração de Mãe estreia hoje: Conheça ao pormenor as personagens da nova novela da TVI

A nova novela da TVI estreia hoje e promete conquistar os espectadores com uma história marcada por emoções fortes, segredos e, acima de tudo, pelo amor incondicional de uma mãe pelos filhos.

Em «Coração de Mãe», todos os sacrifícios parecem pequenos quando comparados com a força de um amor capaz de tudo. Conheça as personagens que vão dar vida a esta história e prepare-se para se apaixonar pela nova novela da TVI.

LINDA DA SILVA (Joana Solnado)

É mulher de fibra, generosa, guerreira, corajosa, engraçada, linda, de espírito livre e uma energia contagiante que seduz e aproxima quem a rodeia. Mãe de Verónica com a qual mantém uma difícil relação de constantes negociações e desilusões, e do seu Guga. É filha de Dona Dora e irmã de Regina, três mulheres para as quais a vida nunca facilitou os caminhos e, se sempre trabalharam e deram aos outros, a verdade é que continuam a ter pouco que possam mostrar como seu. Linda não teve sorte nenhuma com o primeiro marido que lhe calhou em azar e, quando este se preparava para a matar em mais uma sessão de violência atroz, o seu filho-herói livrou-a da morte, mas pôs-se ele numa situação impossível e insustentável para esta mulher que não consegue imaginar o seu Guga preso, sem liberdade e com a vida totalmente destruída. Capaz de tudo para salvar o filho desta tragédia, vai comer o pão que o diabo amassou e aceitar casar-se com um prepotente endinheirado que só a quer como mulher-troféu para mostrar ao mundo que a tem nas mãos. Mas Linda nunca é nem nunca foi de desistir e há ainda um amor antigo que sobrevive a tudo e que quer salvá-la das amarras do ignominioso Bento Soler Toledo e das suas torpes manipulações. Linda é mulher eterna, universal, de amor e luz. Linda é Coração de Mãe.

BENTO SOLER TOLEDO (Paulo Rocha)

Inteligente, manipulador, bonito, charmoso, cínico, sedutor. Pai de Francisco e Matilde (com os quais tem uma relação, respetivamente, autoritária e inexistente) e filho do bilionário Raimundo Soler Toledo, é ele quem gere todas as empresas do conglomerado PMG - Pedra-Mundo Group. Forma com a sua Mãe Antónia, responsável pelo seu mau-carácter, uma dupla maléfica. Talvez tenha sido por culpa dela e da proteção e mimo excessivos que Bento se tornou distante, pouco empático, incapaz de um gesto mais humano. Caminhou em sentido contrário: aproveitando-se da sua superior inteligência e charme natural, manipula e seduz os demais sempre em busca de fins que justificam todos os meios. No que toca a relações amorosas, Bento prefere as rápidas e fúteis, que não lhe exigem comprometimento nem o levam a desviar-se do caminho. Pragmático, usa e descarta mulheres como se fossem meros objetos e nunca ama porque amar seria deixar-se vulnerável. De alguma forma, Bento força-se a odiar estas mulheres porque não as compreende nem valoriza. E, mesmo quando casa com Linda, num casamento que tem muito mais de pacto de guerra do que de amor, o gostar dele é um gostar feito de obsessão, toxicidade, controlo e poder. Só uma mulher poderá abrir o cofre do seu agrilhoado coração.

GUSTAVO DA SILVA (GUGA) (Bruno Rodrigues)

Filho de quem é, só poderia ter boa índole. Guga tem bondade e liberdade; tem inteligência e ambição; tem ternura e é criativo. Mas também tem a vertigem para o abismo, também tem a tendência para as más escolhas. Neste equilíbrio/desequilíbrio entre o poder do amor que recebeu e o risco de saltar no desconhecido, é o destino que lhe molda a vida e o coloca perante uma situação-limite. Guga não pensa, age e essa ação vai ter repercussões de sombras infinitas. Guga mata o pai para que o pai não lhe mate a Mãe, Guga vai preso, Guga já não tirará o curso nas Belas-Artes, Guga perde a liberdade, Guga é solto sem saber como, Guga abdica da sua adorada namorada Chica para que ela possa seguir em frente, Guga conhece o homem que o soltou e que casou com a sua Mãe, Guga vai trabalhar para esse homem, Guga vai gostar desse homem, Guga vai envolver-se com a filha desse homem, Guga vai perceber que esse homem chantageou a Mãe em troca da sua própria liberdade, Guga vai odiar esse homem, Guga vai amar ainda mais a Mãe.

JOÃO COSTA (Diogo Morgado)

Se é verdade que há bons e maus polícias, então não é menos certo que João faz parte do grupo dos primeiros. Ser agente de autoridade não é só um ofício para ele, ou um sonho; é mais ainda: um dom, uma vocação. Se quisermos, um chamamento divino para o cumprimento escrupuloso da lei e da defesa dos cidadãos. E isto faz ainda mais sentido quando percebemos que, como ser humano, há pouco que se lhe possa apontar: pai exemplar de uma menina cega chamada Sol, com quem partilha toda a descoberta do mundo sem imagens, mas com texturas, sons, cheiros e sonhos; e filho de uma deliciosa Dona Malu, que é toda uma personagem de livro policial. Mas no centro do seu coração, mesmo no centro como mira de um alvo, está sempre Linda.

RAIMUNDO SOLER TOLEDO (Virgílio Castelo)

Notável empresário de sucesso, laborioso empreendedor e negociador implacável, o patriarca Doutor Raimundo é daquelas pessoas maiores do que a vida: vindo de uma família de classe média, construiu um império pela sagacidade e timing de decisões: onde investiu, ganhou; e onde ganhou, cresceu. Irá gerir o negócio indiretamente, delegando no filho Bento a maior parte das negociações e opções da PMG. Mas se, na vida empresarial, este homem não deixava que as emoções o controlassem, pessoalmente é generoso e afável, sonhador, sempre a garantir que os que o rodeiam estejam bem e felizes. Do que gosta mais é de cumprir sonhos aos seus: o que eles querem, Raimundo dá e isto vai muito além dos dinheiros embora tenha os suficientes para deixar meio mundo satisfeito. Tem uma mágoa profunda por ver o seu filho Bento cada vez mais desumanizado, humilhando o irmão Silvestre e entregue apenas aos negócios e a colecionar mulheres descartáveis. Será a sua persistência em endireitar o filho o motor de uma proposta que vai revolucionar a vida de todos e talvez ainda haja tempo para que “Doutor Mundo” possa vir descobrir os prazeres de um amor tardio.

ANTÓNIA SOLER TOLEDO, TOTA (Maria José Paschoal)

Antónia é altiva, presunçosa, mordaz, inquietamente fria. Até os gestos bondosos são sempre velados e distantes. Não sabe ser de outra forma, mas há de conseguir mostrar se diferente. Antónia vive com Raimundo sem na verdade ser-lhe já esposa ou sequer amiga são duas pessoas que estão casadas no papel, que têm uma vida de privilégio, que vivem na mesma casa, mas não têm (aparentemente) qualquer laço emocional. Se, até certa altura, os objetivos de Antónia passam por ser obcecada e cumprir o seu pacto maléfico com o filho Bento (com Silvestre demonstra um distanciamento intrigante), por azucrinar a vida de Linda na mansão e fingir que é Mãe dos próprios netos, o reencontro com um velho amor, Fausto, vai paulatinamente encaminhá-la para quem ama.

SILVESTRE SOLER TOLEDO (Pedro Granger)

É pena que nem todos vejam as qualidades maravilhosas do segundo filho de Raimundo e Antónia. De coração demasiado grande para um mundo de cínicos, Silvestre deixou se ir nas manipulações de Bento e hoje é seu guarda-costas, capataz, solucionador de problemas (alguns bem bicudos) e familiar de segunda, sendo demasiadas vezes o mesmo é dizer: pau para toda a obra suja. Mas, como uma belíssima foto, Silvestre também tem um negativo da realidade, o seu contrário: um segredo obscuro que é simultaneamente a sua maior fragilidade. A falta de amor de mãe condicionou-o sempre e é a origem de grande parte da sua tristeza.

MATILDE SOLER TOLEDO (Júlia Vale)

Filha do poderoso Bento - com quem praticamente não se dá por não se reconhecer nas atitudes do pai e neta de Raimundo, é uma jovem que ainda procura a sua identidade. Não é fácil crescer numa família abastada porque tudo parece girar em redor do mesmo: dinheiro e poder. Mas Matilde pretende ser diferente e estar mais atenta ao que se passa no mundo, mesmo que, por vezes, se lhe notem as consequências de viver no privilégio. Namora com Afonso, que a enche de mimos, mas nem tudo é o que parece... e o verdadeiro amor está bem mais perto.

FRANCISCO SOLER TOLEDO (Rodrigo Machado)

Tem no pai Bento o seu grande exemplo e procura obsessivamente copiar-lhe os gestos e as artes para o negócio - embora Bento seja distante e autoritário em demasia. Acabado de sair da faculdade, já está a trabalhar numa das empresas da família a aprender a ser empresário de sucesso e, no campo das relações amorosas, também parece querer plagiar o pai, tratando as mulheres com arrogância e desdém. Quando for confrontado com o interesse e as investidas de Verónica, não vai saber lidar, optando por a desprezar para lá da conta. Olha para a irmã com incompreensão, não percebendo o seu interesse em se dar com pessoas de baixa classe social.

VERÓNICA DA SILVA (Yasmin Silva)

A filha de Linda não lhe tem dado anos fáceis. De personalidade vincada, muito teimosa e inoportuna, sempre ficando do lado errado, Verónica ainda chora a morte do pai que era a pessoa que melhor a compreendia e culpa a Mãe e o irmão por isso. Sempre que Linda respira, Verónica consegue encontrar maneira de a criticar e isso, ao longo do tempo, foi minando a relação. Mas a ida de Linda para a mansão de Bento vai acender em Verónica toda uma nova chama que a faz sentir-se mais importante, mais poderosa, ainda mais petulante e sobretudo muito mais rica. E há um jovem Francisco Soler Toledo, herdeiro-mor de toda a fortuna, mesmo ali à mão de semear.

TÓ CARLOS ACÁCIO

Ama, profundamente, a garagem quitada, chamada “A Regina da Sucata”, onde vende tudo e mais um par de botas e ama ainda mais a esposa Regina a quem está sempre a perguntar se sabe que ele a ama muito. É um homem que tem sonhos para si e para os seus (que são Regina e o filho de ambos, Zé Pedro), mas não a todo o custo. Por exemplo, gosta de deixar bem claro à mulher que não quer golpes usando a ingenuidade do filho (coisa que a mulher promete cumprir, mas mente, embora ele faça o mesmo noutras áreas). Há valores, há linhas vermelhas. De resto, vale tudo. E Tó Carlos não se poupa a esforços: cria a superbanda Alto Gabarito, conjunto musical composto por si próprio (composição, letras, vinho, órgão e voz) e a sua esposa Regina (adereços, voz, acordeão e pastéis de bacalhau), cria a firma Super Carpideiras (para enterros e divórcios) e muitas outras empresas que rapidamente vão à falência porque há sempre uma nova e mais ambiciosa ideia.

REGINA ACÁCIO (Lia Carvalho)

Dona da garagem “A Regina da Sucata” (que é ela própria), esposa de Tó Caros (ama tanto o seu marido que está sempre a perguntar-lhe se ele sabe que ela o ama muito), Mãe do pequeno Zé Pedro, é mulher de armas e não se nega a nenhuma peleja. Se vierem de frente, ela vai de frente e ganha; se vierem de trás, ela vira-se e faz uma pega. É feirante, é vendedora-ambulante, é golpista, é matreira, é bondosa, é cantora, é generosa, é apresentadora de funerais, é fura-vidas, é o que tiver de ser para passar bem a vida, mas sem prejudicar (muito) ninguém. O problema vai ser quando lhe descobrirem a careca: igual é dizer que uma das vítimas dos seus golpes vai querer vingança e vai fazer-lhe a vida negra.

ZÉ PEDRO ACÁCIO (Salvador Rio)

Zé Pedro é a personificação da tendência mediática e viral, a trend da má vontade: “mas vocês é que sabem…”. Filho de Regina e Tó Carlos, cresceu no meio do improviso e “verdades adaptadas” dos pais, comerciantes que mudam de discurso conforme o cliente ou a situação. Talvez também por isso tenha desenvolvido o traço oposto: uma necessidade de dizer a verdade, sempre a verdade… mesmo quando ninguém quer ouvi-la. É um miúdo esperto, observador e muito mais atento do que os adultos à sua volta imaginam. Tem um humor cru e uma frontalidade que desarma os outros, capaz de criar momentos tão cómicos quanto embaraçosos. Apesar dessa dureza, não há maldade nele. Há, antes, uma espécie de honestidade quase inocente. E um dia, no meio de tanta verdade, vai descobrir Sol…

DORA DA SILVA (Rosa do Canto)

Mãe de Linda e Regina, avó de Guga, Verónica e Zé Pedro, é uma mulher que ainda vem de hábitos antigos. Farta de uma vida de trabalho e sacrifício, e mesmo sendo de humildades e gostos simples, é notório que lhe agrada esta mudança da Vila Rainha para a mansão dos Soler Toledo. Ali tem tudo à disposição e gosta de ver como os ricos vivem. Claro, vez a vez, damos por ela na cozinha a limpar móveis e a arear tachos, mas já vai aprendendo a ficar só sentada, sem nada que fazer. Um certo mágico do seu passado virá atormentá-la.

DONA MALU (Ana Bustorff)

Bibliotecária reformada, Mãe do polícia João e a avó da menina Sol. É cozinheira de mão cheia e é ela quase sempre a responsável pelo repasto das festas que se fazem lá na Vila operária de Lisboa. É mulher de temperos vários e loucamente apaixonada por livros policiais (que lê a uma velocidade estonteante). Um certo mágico do seu passado virá atormentá-la.

SOL (Maria Nunes)

É criativa e maravilhosa. É mágica e carinhosa. É a menina dos olhos do Pai João, que tem com ela uma relação de profunda sintonia e amor pela partilha. Cega desde a nascença, ficou com o nome da Mãe (Solange) que morreu no parto. Vive com o desejo de ser autónoma, apesar da sua condição.

RUTE GUIMARÃES (Sara Carinhas)

É toda do trabalho e de andar com as coisas para a frente, exceto quando se fala da morte dos pais pela qual se sente responsável. É dona do Joplin, um café com alojamento que passará as suas dificuldades. Irmã mais velha de Chica e a melhor amiga de Linda. Sempre amou a pessoa errada, João. Depois de ver a amiga casar com Bento, decide deixar-se ir e soltar os sentimentos que nutre, mas há relações que se calhar já vêm com prazo de validade.

FRANCISCA GUIMARÃES, CHICA

Com 25 anos, Chica já passou por mais dores e perdas do que a maior parte das pessoas da sua idade. Mas isso não a tornou amarga. É uma miúda leve, luzidia e que tenta prolongar a forma de viver dos seus pais. Perdeu-os numa viagem, mas o que eles lhe deram a ganhar foi muito. Um lugar de amor e liberdade. É também por isso que faz de tudo para manter o negócio que herdou deles. É o primeiro amor de Guga, têm uma relação bonita e apaixonante que será interrompida pela prisão dele. Mas haverá um elo gigante sempre a uni-los: um bebé a caminho.

HÉLDER ALMEIDA (Heitor Lourenço)

Guarda-prisional, muitas vezes devia ser duro, frio e pragmático, mas é sempre traído pelo seu coração mole. De tanto ajudar as famílias dos prisioneiros, sempre em pombo correio a levar e trazer presentinhos e cartas para lá e para cá, acabará por ser suspenso por... demasiada generosidade. Com a sua coinquilina Ana Maria, tem lutas cómicas e desentendimentos mil até o amor deles florescer. Hélder carrega o peso de um passado familiar ligado à violência, que faz com que crie uma ligação com Guga e, consequentemente, com Linda tão forte e tão presente. Hélder oscilará entre a vertente emocional e uma vertente mais leve, esta última quase como uma defesa.

ANA MARIA (MARADONA) (Maria d'Aires)

É justa, generosa, trabalhadora. Não se deixa ficar, e, mesmo na mansão onde trabalha e viveu desde pequena, por ser filha dos antigos empregados, tem sempre a sua personalidade vincada (até porque parece que teve um passado de filiação partidária mais... à esquerda). Tem uma relação bonita com os mais novos, Matilde e Francisco. E uma empatia muito grande com o patriarca, Raimundo, com quem passa momentos hilariantes na cozinha. Não se cala à matriarca, Antónia, porque não se deixa pisar. Nos amores, é solteira por opção, porque nunca encontrou o homem que lhe enchesse as medidas… até conhecer o seu novo coinquilino, Hélder. Também nunca ligou muito para a sua sexualidade. É desligada e há muitas descobertas para fazer. Esse seu lado ficará aceso (muito aceso!) por Hélder com quem descobrirá as maravilhas do prazer. Aí, a sua vertente agora púdica morre e nascerá uma Ana Maria de sangue quente, a gostar de desejar e ser desejada. Mas, antes de tudo isso, haverá muita briga, muita situação cómica, muito desentendimento. E não lhe falem em Diego Armando Maradona, que é um amor eterno na sua vida e também, pelo mesmo motivo, razão para choradeiras mil… porque lhe lembra o pai. Ana Maria ficará completamente encantada com o bailarino Lince-ibérico, estando longe de perceber que ele e o odiado companheiro de teto são um só.

FREDERICO CAZAIS DE ALMEIDA (Marco Delgado)

Não é um bom marido nem um bom pai e foge às suas origens a sete pés. Serão elas as responsáveis pelo ser humano execrável que se tornou. Quando descobrir o caso extraconjugal da mulher, toda a sua ruindade virá ao de cima. A sua guerra com Bento terá um preço bastante alto a pagar.

MADALENA CAZAIS DE ALMEIDA (Fernanda Serrano)

Esposa de Frederico e Mãe de Duarte, teve de abdicar do seu ofício de professora porque o marido não queria ter uma mulher com essa profissão. Agora que Madalena deu o seu grito do Ipiranga, quando percebeu que as longas viagens de negócios de Frederico extravasavam as meras reuniões e negociações com parceiros estratégicos, decidiu voltar a ensinar e hoje é uma mulher muito mais livre e completa. Sobretudo quando se envolver com um aluno que parece trazer-lhe a juventude perdida e a faz sentir-se de novo com 18 anos...

DUARTE MARIA CAZAIS DE ALMEIDA (Rafael Paes)

Duarte é correto e metódico, ótimo aluno. Ao longo do tempo vem ganhando gosto pelas contas e pelo mundo empresarial quer ser economista. Tem com uma relação tumultuosa com o pai, feita de desilusões e indignações. A forma torpe como o pai trata a mãe ajuda a que Duarte se refugie no quarto (tem tendência a enfiar a cabeça na areia) para tentar não ver o que se passa, embora tente convencer Madalena a ser feliz…

AFONSO “FONZIE” TELLES

Namorado de Matilde, é alegre, extrovertido e homem de desportos ao ar livre. De espírito solto, é também aluno de Madalena Cazais de Almeida, com quem vai aprender as lições dentro e fora das aulas. Surfista, filho de uma família cool, malta da linha, hippie, de bem com a vida. Duas mãezonas com muita filharada: aquelas mulheres que fazem mil coisas num dia e chegam a todo o lado. Têm dinheiro, são de famílias endinheiradas e o puto Fonzie saiu este ser livre e desprendido, que está habituado desde sempre a hotéis e restaurantes caros (sobretudo dos avós) mas também a rulotes e refúgios em sítios simples. Não era expectável apaixonar-se por uma mãe tão carregada de peso e dúvidas, mas viu-lhe beleza e não tem esses filtros e preconceitos. Seguiu o que sentia sem medos.

MARTA MAGALHÃES (Liliana Santos)

Bonita, sedutora, ambiciosa, Marta tem uma relação com Bento que não é de mera “Iva” - pelo contrário, há mais cumplicidade entre eles. Relações públicas da empresa, a senhora Magalhães vai gerindo funcionários, interesses da PMG e o próprio Bento com quem tem uma relação escaldante. Como Bento gosta de dizer, Marta “conhece o seu lugar” e joga com isso. Quando Linda entrar na equação, Marta vai paulatinamente começando a deslizar de um lugar de segurança para o ciúme e enveredará pela lei da sobrevivência pela qual até com o rival de Bento, Frederico, fará parcerias. No fim, será bastante provável que a dupla maléfica Bento e Marta acabe junta. No amor, na maldade, na tragédia.

TÚLIA NORONHA (Susana Arrais)

Nascida em boas famílias e apaixonada pela poesia, Túlia casou com Bento, com quem teve dois filhos, Matilde e Francisco. Amou-os profundamente, mas a depressão de que padecia impediu-a de ser a mãe que sonhava. Essa depressão tem, maioritariamente, um culpado: o seu marido. Túlia foi pouco amada, pouco valorizada e a eleita de Bento apenas porque correspondia ao perfil desejado por ele. Ao descobrir que Bento atirou uma jovem ao mar, Túlia ameaça denunciá-lo. Para evitar o escândalo, Bento ordena a sua morte, mas Silvestre, secretamente apaixonado por ela, salva-lhe a vida e mantém-na prisioneira numa casa isolada no Minho. Há dez anos que a versão oficial dita o seu suicídio. Sob forte medicação e castigada pela ausência dos filhos, Túlia vive resignada ao cativeiro, ignorando que apenas o amor de Silvestre e a determinação de Linda poderão resgatá-la desse destino trágico.

SÉRGIO PIRES (Rui M. Silva)

Violento, malformado, manipulador. Só a filha Verónica parece ver em Sérgio alguma coisa boa e ele usa isso a seu favor, virando-a contra a Mãe Linda e contra o irmão Guga. A relação com a esposa é cada vez mais tóxica e agressiva até chegar o momento em que Sérgio está quase a matá-la e acaba a ser morto pelo filho.