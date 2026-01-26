Adeus pés frios: a dica simples que está a conquistar tudo e todos

Dicas para pessoas que estão sempre com frio

Com a chegada dos dias mais frios, manter o corpo quente (especialmente os pés) torna-se um verdadeiro desafio. Nas redes sociais, surgem diariamente dicas caseiras para combater o frio, mas uma em particular está a dar que falar. A Sorrialista recorreu ao Instagram para partilhar um truque inesperado para quem sofre de pés frios… e garante que funciona.

Numa publicação bem-humorada, a criadora de conteúdos revelou ter testado a técnica apenas num dos pés e notado uma diferença imediata na temperatura. “Vocês não se riam que eu testei só num dos pés e notei mesmo diferença”, escreveu, surpreendendo os seguidores.

Papel de alumínio para aquecer os pés?

A dica é simples: usar papel de alumínio como forma de reter o calor corporal. Segundo a explicação partilhada, o alumínio funciona como uma barreira térmica, ajudando a impedir a perda de temperatura e a manter o calor natural do corpo durante mais tempo.

“Ajuda a reter o calor corporal, agindo como uma barreira térmica que impede a perda de temperatura”, explicou a Sorrialista, acrescentando que, em situações de frio mais intenso, o truque pode ser ainda mais eficaz.

Um truque caseiro que divide opiniões

Apesar do tom descontraído, a publicação rapidamente gerou curiosidade e levou muitos seguidores a prometerem testar a dica em casa. A influencer terminou o desabafo com um desafio: “Depois experimentem e digam-me!”, incentivando à partilha de experiências.

Embora não substitua soluções médicas ou calçado adequado, este truque caseiro junta-se à lista de dicas simples para combater os pés frios no inverno, especialmente úteis para quem passa muitas horas em casa ou em ambientes pouco aquecidos.

Se sofre frequentemente com o frio nos pés, esta pode ser uma solução prática (e económica) a experimentar.