Ator da TVI é desafiado a fazer algo desafiante, mas que vai ficar guardado na memória para sempre

Nuno Pardal, ator conhecido do público da TVI, aceitou recentemente um desafio que ficará certamente marcado como uma das experiências mais memoráveis da sua vida: subir ao ponto mais alto de Portugal — o Pico, nos Açores, com 2.351 metros de altitude.

Foi através do Instagram que o ator partilhou, no passado domingo, um vídeo onde mostra o início desta aventura inesquecível. Na legenda da publicação, não escondeu a excitação por enfrentar este desafio físico e emocional:

É HOJE, É HOJE! A @picomeup desafiou-me a subir com eles até ao ponto mais alto de Portugal. Hei, mas eu tenho 46 anos… Ah, não faz mal! Podemos acampar lá em cima e voltamos só na manhã seguinte depois de ver o nascer do sol. Assim dá para descansar e apreciar a vista com calma... E vocês, já subiram ou gostavam de subir?”, escreveu.

Uma jornada de superação... com vista para o céu

Subir a montanha do Pico não é tarefa fácil. O percurso exige resistência, preparação física e força de vontade — mas também oferece recompensas únicas: a sensação de superação, a paz do silêncio natural e, claro, a vista arrebatadora que só o cume da montanha mais alta do país pode proporcionar.

Nuno Pardal, aos 46 anos, mostrou que a idade não é limite para viver novas experiências e que o espírito aventureiro pode (e deve) ser mantido bem vivo. A ideia de acampar no topo e esperar pelo nascer do sol torna a jornada ainda mais simbólica — não apenas uma subida, mas uma pausa no tempo, um momento de contemplação e conexão com a natureza.