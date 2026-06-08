Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 e namorado de Kika Cerqueira Gomes, partilhou uma mensagem profundamente emocionada após perder o pódio conquistado na corrida de Mónaco. O francês revelou estar «de coração partido» e «devastado», numa confirmação de que o resultado não foi o esperado.

Na publicação, Pierre escreveu que está «de coração partido agora… não há palavras para descrever a dor de perder um pódio na Fórmula 1 e nas ruas do Mónaco. Estou devastado». O piloto explicou que cruzaram a linha de chegada em 3.º lugar: «Cruzámos a meta em 3.º lugar hoje, e é isso que quero recordar».

Pierre Gasly sublinhou o esforço coletivo: «Desejei este pódio milhares de vezes, todos trabalhámos muito durante anos para conseguir momentos como hoje e não parece correto que seja retirado assim». O piloto concluiu com uma mensagem de luta: «Espero muito que possa ser atingido o resultado correto. Vamos lutar por isso com a minha equipa».

Pierre é conhecido também pelo relacionamento com Kika Cerqueira Gomes, que tem acompanhado em momentos importantes da sua carreira. A partir desta publicação, a sua dor e a sua determinação para reaver o pódio ficaram ainda mais visíveis.