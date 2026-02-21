Hoje, é uma estrela internacional e vive um romance com uma portuguesa bem conhecida: quem é esta criança?

Ninguém diria: esta criança é hoje um dos rostos mais conhecidos do mundo.

O piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, namorado da modelo Francisca Gomes, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, surpreendeu os fãs ao partilhar um momento especial, íntimo e cheio de simbolismo nas redes sociais. Longe das habituais imagens de velocidade, adrenalina e competição, o piloto francês assinalou a chegada aos 30 anos com uma publicação emotiva, revisitando a infância e celebrando o percurso feito até aqui.

No Instagram, Gasly partilhou uma fotografia de quando era criança, em pleno Carnaval, disfarçado de “Zorro”, imagem que rapidamente conquistou os seguidores. Na legenda, deixou uma mensagem carregada de gratidão e emoção: «O pequeno Zorro faz hoje 30 anos. 🎂 Muito grato pela vida e pelas pessoas que tenho à minha volta. Obrigado por todo o apoio, amor e motivação! Significa mesmo muito! Trinta, aqui vou eu!!! ❤️».

A publicação tornou-se rapidamente viral, reunindo milhares de reações, comentários e mensagens de carinho vindas de fãs, amigos, colegas de profissão e figuras públicas. Entre as muitas felicitações, destacam-se mensagens como «Happy birthdayyy!», «Happy 30 le Gas!!! Time flies, keep rocking 😘» e «Felizzzz cumpleeee Pedritoooo», demonstrando o enorme carinho e admiração que o piloto desperta um pouco por todo o mundo.

Este momento simbólico surge numa fase muito positiva da vida de Pierre Gasly, tanto a nível profissional como pessoal. Na Fórmula 1, continua a afirmar-se como um dos pilotos mais talentosos da sua geração, enquanto fora das pistas vive uma relação feliz e estável com Francisca Gomes, uma das modelos portuguesas mais reconhecidas internacionalmente. O casal tem partilhado, de forma discreta, vários momentos de cumplicidade, conquistando igualmente o carinho do público.

Ao celebrar os 30 anos com uma recordação da infância, Gasly mostrou um lado mais humano, sensível e próximo, reforçando a ligação com os seus seguidores. Um gesto simples, mas carregado de significado, que simboliza não só a passagem para uma nova década, mas também a gratidão por tudo o que conquistou ao longo do caminho.

Entre sonhos realizados, desafios superados e novas metas por alcançar, Pierre Gasly entra nos 30 anos com energia renovada, rodeado de amor, sucesso e reconhecimento — uma etapa que promete ser tão intensa e emocionante quanto as corridas que o tornaram famoso.

