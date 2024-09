Isto é o que Helena Isabel faz para se manter em forma aos 72 anos

Helena Isabel tem 72 anos e um enorme cuidado consigo mesma, o que inspira muitas mulheres e homens.

A atriz mostrou-se, esta quinta-feira (26 de setembro de 2024), numa aula de pilates.

Recorde-se que numa conversa, no Conta-me, com Maria Cerqueira Gomes a artista revelou o seu segredo para se manter bonita e com um ar jovem.

A artista é uma atrizes de maior sucesso da ficção nacional e que tem participado em inúmeras novelas e séries de sucesso da TVI como: Morangos com Açúcar (2003-2005), Ilha dos Amores (2007), Fascínios (2007-2008), Flor do Mar (2008-2009), Sedução (2010-2011), A Impostora (2016-2017), Para Sempre (2021-2022), Quero é Viver (2022-2023) e «Queridos Papás» (2023-2024).