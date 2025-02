Rosa Bela chora morte: «Estou muito triste com a sua partida»

Este domingo, 16 de fevereiro de 2025, Rosa Bela recorreu à sua conta de Instagram para revelar que está de luto, tendo partido uma pessoa muito especial para ela: Jorge Nuno Pinto da Costa.

A mulher de Carlos Areia escreveu uma homenagem sentido ao ex-presidente do Futebol Clube do Porto: «Estamos a preto e branco porque estou muito triste com a sua partida! Estas fotografias foram tiradas há precisamente 1 ano! Aiiii, lamento tanto a sua partida, que triste que é perder um homem amigo, divertido, alegre, bem disposto e amante de teatro. Um senhor! Conhecê-lo foi um honra imensa, foi o concretizar de um sonho meu mas um sonho ainda maior do meu pai, seu fã, adepto fiel e verdadeiro do futebol Clube do Porto!».

«Esta fotografia foi para eu lhe enviar… combinámos que ele o conheceria pessoalmente presidente, combinámos um novo almoço com este grupo maravilhoso! O seu legado ficará para sempre, a sua memória já mais será esquecida! Partiu um homem de amor, de coração gigante, partiu um senhor! Até sempre e para sempre!», concluiu em jeito de despedida.

De recordar que Pinto da Costa lutava contra um cancro e que, antes de falecer, fez questão de publicar um livro onde revelava como queria que fosse o seu último adeus.