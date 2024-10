Inês Aires Pereira reage a vídeo 'polémico' de Ana Garcia Martins e esclarece: «Estamos a gozar»

Esta segunda-feira, 30 de setembro de 2024, Ana Garcia Martins, mais conhecida como «A Pipoca Mais Doce», partilhou um vídeo em jeito de brincadeira no Instagram onde fala sobre os Globos de Ouro e o facto de não ter sido vencedora.

<br />

Na legenda, escreveu: «Adeus? Até já? Quem sabe? (Nos próximos dias, publicarei apenas conteúdos que já estavam previamente acordados com as marcas. Espero que compreendam. Até sempre)».

Ao partilhar esta publicação, a caixa de comentários encheu-se rapidamente. Alguns seguidores entenderam que era uma brincadeira, enquanto outros acharam que o vídeo era a sério: «que post tão libertador! E que génia do marketing! A dizer meia verdade a gozar com isto tudo! Com a malta achar tudo verdade! O Globo do digital é teu!», «Pipoca, calma! A vida é uma passagem!», ...

Quem não resistiu em comentar foi Inês Aires Pereira que escreveu em jeito de brincadeira: «Amor… não gosto de te ver assim! Já sabes como isto é… está tudo feito! Não saias do digital! O que interessa somos nós que te seguimos e gostamos de te ter aqui! Tu tens valor e sabes disso! Quem não gosta poe na beira do prato! Força! Não gosto de ver essa carinha! És grande».

Mais tarde, a atriz viu-se 'obrigada' a ter de fazer um esclarecimento nas suas rede sociais, devido ao impacto que o seu comentário estava a ter: «Pessoal, tanto eu como a Pipoca estamos a gozar. O vídeo dela é a gozar e o meu comentário também. As pessoas não andam bem. Já não se pode sequer fazer uma piada? Queres ver que vou ter de me afastar também do Instagram?».