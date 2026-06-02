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"Está a menos de 70€ e tem milhares de avaliações": esta piscina da Intex monta-se em 30 minutos

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  • TVI Novelas
  • Há 2h e 13min
"Está a menos de 70€ e tem milhares de avaliações": esta piscina da Intex monta-se em 30 minutos - TVI

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Com a chegada dos dias quentes, ter um espaço para dar um mergulho sem sair de casa passa a ser o desejo de qualquer família. Se pensa que para isso precisa de gastar muito dinheiro ou perder dias em montagens complexas, esta piscina retangular desmontável da Intex (linha Small Frame) veio provar o contrário. Com um preço que não chega aos 70€ e mais de 48.000 avaliações na Amazon, este modelo tornou-se um autêntico fenómeno de vendas.

O seu formato retangular de 220 x 150 x 60 cm foi pensado para aproveitar ao máximo o espaço, sendo ideal para pátios, terraços ou quintais onde cada metro conta.

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As grandes vantagens deste sucesso de vendas

O principal motivo pelo qual este modelo reúne tanto sucesso e milhares de recomendações prende-se com a sua enorme praticidade no dia a dia:

  • Montagem recorde: Graças à sua estrutura tubular composta por peças independentes de aço, a piscina fica pronta a encher em aproximadamente 30 minutos, sem necessidade de ferramentas complexas.
  • Lona de alta resistência: É fabricada com três camadas de material reforçado, o que a torna muito mais robusta contra furos, rasgos e o desgaste provocado pelo sol.
  • Capacidade ideal: Comporta 1.662 litros de água, o espaço perfeito para refrescar confortavelmente adultos e crianças em total segurança.
  • Esvaziamento simples: Inclui uma tampa de escoamento que se liga facilmente a uma mangueira de jardim, permitindo direcionar a água para longe de casa no momento de a vazar.

O veredito real de quem já garantiu os mergulhos

A satisfação de quem comprou comprova que a qualidade supera as expectativas pelo valor pago. Nas avaliações, os utilizadores garantem que a piscina é “muito recomendável para o verão, monta-se facilmente, o material aguenta bem e o tamanho é perfeito para o jardim”. Outro comprador destaca a simplicidade do processo, explicando que “vem tudo muito bem embalado e com um livro de instruções claro. As peças encaixam perfeitamente umas nas outras, não faltava nada e a lona é muito resistente”. Há ainda quem sublinhe a felicidade dos mais novos, referindo que a piscina é “fantástica, a minha filha tem 10 anos e adora... dá perfeitamente para esticar as pernas e nadar de um lado para o outro sem problema”.

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