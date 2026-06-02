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Com duas piscinas e jatos de água: este brinquedo de verão da Amazon é o sonho de qualquer criança

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  • TVI Novelas
  • Há 1h e 39min
Com duas piscinas e jatos de água: este brinquedo de verão da Amazon é o sonho de qualquer criança - TVI
Centro de Jogos Aquáticos INTEX- Aventuras na Selva
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Foto: Amazon.es

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Com as férias escolares e os dias compridos de calor a chegar, encontrar formas de manter os miúdos frescos e entretidos em casa passa a ser a grande missão dos pais. É aqui que entra esta piscina insuflável da Intex, um verdadeiro sucesso de vendas na Amazon que vai muito além dos modelos tradicionais. Com um tamanho generoso de 257 cm x 216 cm x 84 cm, este mini parque aquático combina um escorrega, um aspersor que deita jatos de água e vários acessórios temáticos inspirados na floresta. O grande diferencial é a sua estrutura inteligente composta por duas piscinas integradas: uma mais pequena com capacidade para 57 litros e outra principal para 493 litros, criando o cenário seguro e ideal para chapinhar à vontade.

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As grandes atrações deste mini parque aquático

O grande sucesso deste modelo entre as famílias deve-se à variedade de atividades que oferece num único espaço, garantindo que os miúdos não se aborrecem:

  • Diversão interativa: Além do escorrega insuflável com base acolchoada para amortecer a descida, inclui um macaco, um flamingo, um crocodilo e até um jogo de argolas.
  • Repuxo de água refrescante: Liga-se facilmente a uma mangueira de jardim para ativar o aspersor, que lança jatos de água frescos para manter as crianças animadas nas tardes quentes.
  • Montagem rápida: O fabricante estima um tempo de preparação de apenas 15 minutos e os compradores confirmam a rapidez nas avaliações.
  • Esvaziamento sem esforço: Inclui uma tampa de drenagem no fundo para vazar a água rapidamente quando a brincadeira terminar, tornando-o muito prático de arrumar.

Sucesso garantido: A opinião de quem já comprou

A grande maioria dos pais não poupa nos elogios e destaca a excelente relação qualidade-preço deste brinquedo. Nas avaliações da Amazon, os utilizadores garantem que esta piscina “é uma autêntica loucura para os mais pequenos” e explicam que “é muito fácil de montar, num piscar de olhos está pronta e cheia de água, sem dores de cabeça com instruções complicadas”. Outra mãe partilha que o brinquedo superou as expectativas, comentando que foi “perfeito para a minha filha de 3 anos e para o meu filho de 5 anos, dou 5 estrelas”. Os compradores elogiam também o design interativo, referindo que “os desenhos e bonecos são muito giros e os miúdos adoram... parece que estão na sua própria festa”.

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