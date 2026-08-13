Uma das piscinas mais elogiadas pelos turistas fica na Grande Lisboa e é de acesso livre

Esta piscina é de acesso livre e perfeita para quem adora dar mergulhos em água salgada sem ter de pôr os pés na areia.

Quando se pensa em Cascais, é natural que as praias venham logo à mente. Mas nem todos são fãs de areais e, para quem prefere mergulhar diretamente no mar, há uma alternativa: a Piscina Oceânica Alberto Romano, situada no paredão de Cascais.

Entre a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, em frente ao antigo Hotel Estoril-Sol, encontra-se esta piscina banhada pelo oceano. Com cerca de 50 metros de comprimento, é uma das maiores piscinas oceânicas do País e atrai veraneantes de todas as idades. A profundidade reduzida e a presença de nadadores-salvadores tornam o espaço uma opção para famílias com crianças.

A piscina fica, ainda, perto da estação de comboios de Cascais.

Além dos mergulhos, o espaço conta ainda com uma esplanada com bar e restaurante, ideal para quem quer relaxar com vista para o mar. A entrada é gratuita.

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