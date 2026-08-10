A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros

Fica mesmo junto à Praia das Maças, com o mar como pano de fundo, uma piscina oceânica de água salgada. Falamos do complexo de piscinas da praia das Maças, na freguesia de Colares, concelho de Sintra. Esta atração fica a cerca de 40 minutos de Lisboa.

Tem escorregas, restaurante e bar de apoio e uma zona especifica para crianças. Os preços variam consoante a idade. Mas há uma pequena curiosidade. A partir das 16h00 fica muito mais barato, sendo possível entrar a partir dos 3 euros.

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