Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:44
A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros - TVI
Piscina da Praia das Maças
Piscina da Praia das Maças
Foto: DR

A Praia das Maças, em Colares, Sintra, ‘esconde’ um segredo. Uma piscina oceânica, perfeita para miúdos e graúdos

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Fica mesmo junto à Praia das Maças, com o mar como pano de fundo, uma piscina oceânica de água salgada. Falamos do complexo de piscinas da praia das Maças, na freguesia de Colares, concelho de Sintra. Esta atração fica a cerca de 40 minutos de Lisboa.

Tem escorregas, restaurante e bar de apoio e uma zona especifica para crianças. Os preços variam consoante a idade. Mas há uma pequena curiosidade. A partir das 16h00 fica muito mais barato, sendo possível entrar a partir dos 3 euros.  

Mais imagens aqui. 

 

VEJA TAMBÉM: É uma das praias mais bem preservadas de Portugal. Coleciona prémios e está longe das multidões 

Mais Vistos

Precisa de óculos com urgência para o eclipse? Encontramos esta alternativa na Amazon

Hoje
1

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Depois da separação, Flor faz proposta inesperada a Leumi

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí «A Madrasta»: Pedro desconfia que Diana é inocente e procura respostas

A Madrasta
Hoje
4

Vem aí «A Madrasta»: Pedro pede ao Padre para convencer Diana a casar com ele

A Madrasta
Hoje
5

Vem aí em «A Madrasta»: Padre Tobias encosta Pedro à parede por causa de Diana

A Madrasta
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

Hoje

Vem aí «A Madrasta»: Pedro desconfia que Diana é inocente e procura respostas

A Madrasta
Hoje

«A Madrasta»: Cajo e Picasso vão gastar o dinheiro das obras da igreja em raspadinhas?

A Madrasta
Hoje

É uma das maiores atrizes do Brasil e encontrou uma solução inesperada para ter uma piscina na varanda do apartamento em Lisboa

Hoje

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Hoje

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Hoje
FORA DO ECRÃ

É uma das maiores atrizes do Brasil e encontrou uma solução inesperada para ter uma piscina na varanda do apartamento em Lisboa

Hoje

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Hoje

Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres

Hoje

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

sáb, 8 ago

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

sex, 7 ago

Atriz de Morangos com Açúcar está noiva. E o anúncio deixou todos a suspeitar de uma gravidez

sex, 7 ago
Mais Fora do Ecrã