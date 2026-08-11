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Parece uma piscina de um hotel de luxo. Mas é municipal e muito barata

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Parece uma piscina de um hotel de luxo. Mas é municipal e muito barata - TVI

Parece uma piscina de hotel de cinco estrelas, mas é municipal e fica em Portugal

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Esta piscina parece uma piscina de um hotel de cinco estrelas, mas a verdade é que é uma piscina municipal, com acesso aberto ao público, Fica em Soure e é um ponto de referência no verão para quem vive na região. O espaço tem uma piscina de adultos, mas também uma piscina de crianças. Balneários e espaço para estender as toalhas de descansar. Como é uma piscina municipal, o preço é muito acessível.

 Este ano, a Piscina Municipal de Soure, no distrito de Coimbra, abriu ao público no dia 13 de junho. Funciona todos os dias, de segunda a domingo, das 10h00 às 20h00.

Excecionalmente, está encerrada no dia 24 de agosto.  

Percorra a galeria e veja as imagens desta piscina. 

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