Parece uma piscina de um hotel de luxo. Mas é municipal e muito barata

Esta piscina parece uma piscina de um hotel de cinco estrelas, mas a verdade é que é uma piscina municipal, com acesso aberto ao público, Fica em Soure e é um ponto de referência no verão para quem vive na região. O espaço tem uma piscina de adultos, mas também uma piscina de crianças. Balneários e espaço para estender as toalhas de descansar. Como é uma piscina municipal, o preço é muito acessível.

Este ano, a Piscina Municipal de Soure, no distrito de Coimbra, abriu ao público no dia 13 de junho. Funciona todos os dias, de segunda a domingo, das 10h00 às 20h00.

Excecionalmente, está encerrada no dia 24 de agosto.

Percorra a galeria e veja as imagens desta piscina.