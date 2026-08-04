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Só os mais atentos vão reparar: há uma pista escondida em A Madrasta esta noite sobre o atropelamento de Diana

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 19min
Só os mais atentos vão reparar: há uma pista escondida em A Madrasta esta noite sobre o atropelamento de Diana - TVI

Esteja atento à novela A Madrasta, da TVI, esta noite. O episódio tem pistas que vão ajudar a desvendar um dos mistérios do momento: A tentativa de atropelamento de Diana

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Na novela A Madrasta, Diana (Inês Castel-Branco) está a ser tentativa de várias tentativas de silenciamento. Desde que regressou na tentativa de descobrir o verdadeiro assassino do crime, pela qual foi condenada injustamente, que Diana está a ser boicotada.

Esta terça-feira vai ser alvo de uma tentativa de atropelamento, que quase lhe tirou a vida. Foi salva pelo padre, mas continua em perigo das próximas investidas do suspeito.

Até ao momento, a história ainda não revelou quem é o verdadeiro autor destas tentativas contra Diana.

Mas esta noite, terça-feira, dia 4 de agosto, vão ser reveladas pistas importantes. E estão nas luvas pretas de quem conduzia o carro.

Carminho é uma das que vai ser filmada com as luvas suspeitas. Filipe também vai deixar cair uma luva preta no escritório. Felicia também é apanhada com estas luvas e Carminho até repara no seu visual despenteado.  E Renato é neste momento um dos que mais odeia Diana, dado que ela recusou a sua proposta de aliança.

Esta noite, fique atento à novela A Madrasta da TVI e a todas as pistas para a tentativa de atropelamento de Diana.

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