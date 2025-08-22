Nunca mais regue “às cegas”: este dispositivo de 12€ vai salvar as suas plantas

Este artigo pode conter links afiliados*

Cuidar de plantas em casa pode ser um verdadeiro desafio, sobretudo quando não sabemos ao certo se já precisam ou não de água. Para simplificar essa tarefa, o medidor de humidade XLUX apresenta-se como uma solução prática e acessível, agora disponível na Amazon por apenas 12€. Só no último mês foram feitas mais de 800 compras deste modelo, que soma uma média de 4,4 estrelas em mais de 60 mil avaliações — números que confirmam a confiança dos utilizadores. Funciona de forma totalmente mecânica, sem recurso a pilhas, e a utilização não podia ser mais simples: basta inserir a sonda no solo e observar a leitura.

O dispositivo utiliza um sistema de cores muito intuitivo que indica de imediato se a terra está seca, húmida ou molhada. Pode ser usado em vasos de interior, floreiras de varanda, pequenas hortas ou canteiros, funcionando com a maioria das plantas de casa. Para muitos utilizadores, tornou-se indispensável no equilíbrio dos cuidados. “Muito prático para saber quando as plantas precisam de água”, destacou uma compradora satisfeita.

Robusto e resistente, o medidor possui uma sonda longa que alcança facilmente o fundo dos vasos. Como não possui componentes eletrónicos, não exige manutenção, garantindo longa durabilidade. A qualidade do produto é realçada em várias avaliações: “Produto de qualidade ótima. Funciona sem pilhas, o que é fantástico”, escreveu uma utilizadora. Outra acrescentou: “Excelente ferramenta que evita danificar as plantas por excesso ou falta de água. Recomendo vivamente.”

Simples, eficaz e económico, este medidor de humidade promete durar anos sem necessidade de substituição. E não é raro que quem o compra acabe por adquirir mais do que um, já que rapidamente se torna difícil voltar a adivinhar quando regar. Uma ajuda prática para quem quer manter plantas sempre saudáveis e bem cuidadas.

