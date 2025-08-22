Nunca mais regue “às cegas”: este dispositivo de 12€ vai salvar as suas plantas

Fotografia: Freepik

Quem gosta de plantas vai querer conhecer este acessório

Cuidar de plantas em casa pode ser um verdadeiro desafio, sobretudo quando não sabemos ao certo se já precisam ou não de água. Para simplificar essa tarefa, o medidor de humidade XLUX apresenta-se como uma solução prática e acessível, agora disponível na Amazon por apenas 12€. Só no último mês foram feitas mais de 800 compras deste modelo, que soma uma média de 4,4 estrelas em mais de 60 mil avaliações — números que confirmam a confiança dos utilizadores. Funciona de forma totalmente mecânica, sem recurso a pilhas, e a utilização não podia ser mais simples: basta inserir a sonda no solo e observar a leitura.

O dispositivo utiliza um sistema de cores muito intuitivo que indica de imediato se a terra está seca, húmida ou molhada. Pode ser usado em vasos de interior, floreiras de varanda, pequenas hortas ou canteiros, funcionando com a maioria das plantas de casa. Para muitos utilizadores, tornou-se indispensável no equilíbrio dos cuidados. “Muito prático para saber quando as plantas precisam de água”, destacou uma compradora satisfeita.

Robusto e resistente, o medidor possui uma sonda longa que alcança facilmente o fundo dos vasos. Como não possui componentes eletrónicos, não exige manutenção, garantindo longa durabilidade. A qualidade do produto é realçada em várias avaliações: “Produto de qualidade ótima. Funciona sem pilhas, o que é fantástico”, escreveu uma utilizadora. Outra acrescentou: “Excelente ferramenta que evita danificar as plantas por excesso ou falta de água. Recomendo vivamente.”

Simples, eficaz e económico, este medidor de humidade promete durar anos sem necessidade de substituição. E não é raro que quem o compra acabe por adquirir mais do que um, já que rapidamente se torna difícil voltar a adivinhar quando regar. Uma ajuda prática para quem quer manter plantas sempre saudáveis e bem cuidadas.

