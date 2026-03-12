Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

Este tipo de pó para o cabelo é particularmente indicado para quem procura um efeito natural

Conseguir dar volume ao cabelo, sobretudo quando é fino ou sem grande densidade, pode ser um verdadeiro desafio. No entanto, um produto de styling tem vindo a chamar a atenção em Espanha por prometer resultados imediatos. Trata-se de um pó capilar que ajuda a levantar o cabelo desde a raiz e que já está a conquistar utilizadores pela sua facilidade de utilização e efeito visível.

Num artigo dedicado a produtos de styling, o jornal El País destacou este tipo de solução para quem procura mais volume no cabelo. Segundo o jornal espanhol, o produto “apresenta-se num formato de pós matificantes com capacidade para elevar as raízes, adicionar definição e dar volume instantaneamente. O seu acabamento é mate e oferece uma excelente fixação. É perfeito para texturizar, separar madeixas e, em termos gerais, dar vida ao cabelo”.

O jornal refere-se ao OSiS+ Dust It, da Schwarzkopf, um pó matificante desenvolvido para criar volume e textura de forma rápida. O produto oferece controlo suave com fixação forte, ajudando a levantar o cabelo nas raízes e a criar um efeito mais cheio e estruturado.

Como se aplica?

O pó deve ser utilizado em cabelo seco, bastando rodar ligeiramente o frasco para libertar o produto. Pode ser aplicado diretamente nas raízes para aumentar o volume ou nas pontas para ajudar a definir o penteado. Depois, é só usar as pontas dos dedos ou uma escova para distribuir o produto de forma uniforme.

Com acabamento mate, este tipo de pó capilar é particularmente indicado para quem procura um efeito natural, sem deixar o cabelo com aspeto pesado ou oleoso. Ao mesmo tempo, permite criar textura e separar madeixas, algo muito valorizado em penteados mais descontraídos.

Mais de 14 mil avaliações com 4,5 estrelas

O produto tem ainda conquistado muitos utilizadores online. Na Amazon, o OSiS+ Dust It Mattifying Powder, numa embalagem de 10 gramas, apresenta uma classificação média de 4,5 estrelas em 5, baseada em mais de 14 mil avaliações de clientes.

Além disso, figura entre os produtos mais vendidos da categoria de beleza na plataforma, estando no top de pós para levantar a raiz do cabelo, o que mostra a popularidade crescente deste tipo de solução para styling.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

