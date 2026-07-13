Toda a gente parece querer este power bank: já soma mais de 32 mil avaliações na Amazon

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Ficar sem bateria a meio do dia é um problema cada vez mais comum, sobretudo durante viagens, dias de praia, festivais ou jornadas de trabalho mais longas. Não é por isso surpreendente que os power banks continuem entre os gadgets mais procurados da Amazon. Este modelo da INIU é um dos mais populares da plataforma, já ultrapassou as 32 mil avaliações, mantém uma classificação média de 4,6 estrelas e registou mais de 400 compras apenas no último mês.

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Apesar do tamanho compacto — cabe facilmente num bolso, mala ou mochila —, este power bank destaca-se pela autonomia, permitindo carregar um smartphone várias vezes antes de precisar de ser ligado à corrente. Inclui ainda carregamento rápido, duas portas USB-C e uma USB-A, o que permite alimentar vários dispositivos ao mesmo tempo.

Outro dos pontos mais elogiados é o cabo USB-C integrado, evitando a necessidade de transportar acessórios extra. Além de ser compatível com smartphones Android e iPhone, também pode ser utilizado com tablets e outros equipamentos eletrónicos. Como pode ser transportado no avião, acaba por ser uma opção particularmente interessante para quem viaja com frequência.

As avaliações dos utilizadores destacam sobretudo a combinação entre tamanho e autonomia. Um comprador refere que "permite fazer várias cargas sem ocupar muito espaço", enquanto outro garante que "é daqueles acessórios que dão tranquilidade quando se passa muito tempo fora de casa". Há também quem admita que o equipamento tem algum peso, mas considera que é um compromisso natural tendo em conta a capacidade oferecida.

Com mais de 32 mil avaliações e milhares de pessoas a utilizá-lo diariamente, este power bank da INIU continua a afirmar-se como uma das opções mais populares para quem não quer voltar a ficar sem bateria nos momentos mais importantes.

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