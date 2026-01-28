Este carregador externo de grande capacidade e ultra-rápido carrega vários dispositivos e ainda dá luz em emergências

Este artigo pode conter links afiliados*

Custa cerca de 40 euros na Amazon Espanha, tem uma classificação média de 4,4 estrelas e promete resolver de vez a ansiedade da bateria. Esta powerbank de 60.000 mAh da Honestself não é apenas mais uma bateria portátil: é uma solução pensada para quem precisa de energia durante vários dias, seja em viagem, em camping ou em situações inesperadas como apagões.

Com uma capacidade massiva de 60.000 mAh, esta bateria externa consegue carregar um smartphone várias vezes seguidas sem precisar de ir à tomada. Há utilizadores que confirmam isso sem rodeios: “Consigo fazer 5 carregamentos de iPhone. É de loucos.” Não admira que seja descrita como uma “bateria mega potente” por quem já a testou. É o tipo de produto que dá tranquilidade quando se está fora de casa durante muito tempo — ou quando há mais do que um dispositivo a precisar de energia.

Outro ponto forte é a carga rápida de 45W, bastante acima da média neste tipo de powerbanks. Na prática, isto significa menos tempo à espera e mais tempo com o telemóvel pronto a usar. Vários compradores destacam exatamente isso: “Carrego o meu smartphone em menos de uma hora, pelo menos 5 vezes” e “Muito bom, carregamento rápido, recomendo a todos.” Além disso, com até 6 a 7 saídas disponíveis e cabos integrados, é possível carregar vários dispositivos em simultâneo — ideal para famílias, amigos ou viagens em grupo.

Mas há um detalhe que faz toda a diferença face a muitas alternativas: a lanterna LED integrada, com vários modos (incluindo SOS). Não é um simples extra decorativo — é uma verdadeira luz de emergência, útil em camping, falhas de energia ou quando é preciso iluminar um espaço rapidamente. “Muito, muito boa e potente! Salva-me mesmo quando estou fora de casa!”, resume um utilizador. Juntando potência, versatilidade e um preço competitivo para o que oferece, esta powerbank explica bem porque recebe comentários como “produto topo de gama” e “funciona muito bem, perfeito.”

