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Esta praia é uma das mais bonitas do Mundo, Fica em Portugal e é quase deserta

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:04
Esta praia é uma das mais bonitas do Mundo, Fica em Portugal e é quase deserta - TVI

A Praia da Ursa fica localizada perto do Cabo da Roca, em Sintra

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Uma praia com silêncio e poucos banhistas é o sonho de muitas pessoas. E ainda é possível encontrar praias assim em Portugal. A Praia da Ursa, em Sintra, perto do Cabo da Roca, é um dos exemplos.

 

Tem água cristalina, uma paisagem de cortar a respiração e muito poucas pessoas. Mas atenção esta praia selvagem não é vigiada. Para lá chegar, tem de passar por um trilho com alguma dificuldade, uma das razões que a afasta das multidões.

 

É conhecida pelas imponentes falésias, mas também pelas rochas no meio do mar que lhe dão o nome.

 

Recomendação importantes: se quer visitar esta praia, use calçado confortável, como umas sapatilhas. Nunca use chinelos. O caminho de acesso tem muitas pedras soltas e ravinas. Não se aproxime das falésias, porque podem cair pequenas pedras.  

Mais fotos desta praia na galeria. 

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