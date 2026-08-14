Esta Praia fica perto de Lisboa. E está comprovado que deixa o bronzeado mais bonito e duradouro

A Praia do Magoito, em Sintra, é conhecida pela sua beleza, pelas suas arribas, pelo rio de água doce que a atravessa, mas também pelo bronzeado que deixa na pele. É que esta praia, que fica a 40 minutos de Lisboa, e muito perto da Ericeira, é rica na presença de iodo, libertado pela rebentação das ondas nas rochas. E é este o segredo que ajuda o bronzeado da pele a ficar dourado, bonito e muito duradouro.

Além disso, as arribas altas também ajudam a reter o calor. Normalmente, esta não é uma praia lotada, pelo que há espaço para estender a toalha. A paisagem é muito bonita, e o acesso à praia é íngreme.

É também uma praia popular entre os surfistas. Percorra a galeria e veja as fotos.