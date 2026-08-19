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Há uma nova praia em Portugal e é um verdadeiro tesouro: dunas selvagens, areia branca, tranquilidade e uma lenda centenária

  • Ricardina Batista
  • Há 1h e 50min
Há uma nova praia em Portugal e é um verdadeiro tesouro: dunas selvagens, areia branca, tranquilidade e uma lenda centenária - TVI

Uma nova praia acaba de entrar no mapa de Portugal e promete conquistar os veraneantes: A praia do Urso, em Pombal

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Portugal tem mais uma praia. Fica em Pombal, chama-se Praia do Urso, e integrou há poucos dias oficialmente a rede de praias do litoral português. A inclusão da Praia do Urso na lista oficial de estâncias balneares é uma das novidades da revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira.

«Trata-se de uma decisão muito importante para a valorização da nossa frente costeira, que permitirá reforçar a segurança, qualificar este espaço natural e potenciar o seu desenvolvimento turístico, sempre com respeito pelos valores ambientais que distinguem este território. É mais um passo na afirmação da Praia do Urso como uma referência do litoral centro e um importante reconhecimento do potencial da costa de Pombal», declarou Pedro Pimpão, presidente da Câmara Municipal de Pombal, numa publicação que se pode ler no Instagram oficial do município. Este era um sonho antigo do concelho, que agora junta esta praia à já conhecida Praia do Osso da Baleia.

A Praia do Urso está integrada na zona da Mata do Urso, uma área protegida que pertence ao Pinhal de Leiria. A zona é conhecida pela sua beleza, mas sobretudo pela sua preservação. As dunas e o areal extenso são um dos maiores tesouros da região, que permanecem preservados, longe de multidões. O nome desta mata deve-se a uma lenda que dá conta de uma luta heroica entre o rei D. Dinis e um Urso.

Veja aqui as fotos da Praia do Osso da Baleia, que fica mesmo ao lado, e que ajudam a ver a beleza da região: 

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