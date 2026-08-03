Esta praia fluvial portuguesa é famosa pelas águas medicinais que curaram um Rei

Agosto é, para muitos portugueses, sinónimo de férias e mergulhos. Se procura um destino diferente das praias mais concorridas, há um verdadeiro tesouro no concelho de Ourém que merece entrar no seu roteiro de verão.



A Praia Fluvial do Agroal, banhada pelo rio Nabão, é considerada uma das mais bonitas de Portugal. Rodeada por vegetação, águas cristalinas e paisagens naturais de cortar a respiração, este é um dos destinos mais procurados por quem quer fugir à confusão do litoral. Mas há um detalhe que torna este local ainda mais especial: as suas águas são conhecidas, há séculos, pelas alegadas propriedades medicinais.



Segundo uma publicação do Museu Municipal de Ourém, as lendas em torno do Agroal remontam à Pré-História e falam de "curas milagrosas". A mais conhecida conta que o rei Gargóris, soberano da antiga Tartessia, terá recuperado de uma doença de pele depois de se banhar nas águas desta nascente natural.



Além da tradição popular, a fama das águas do Agroal também tem fundamento científico. As primeiras análises, realizadas em 1917, revelaram uma composição rica em bicarbonatos de cálcio, cloreto de magnésio, sulfato de cálcio e sílica.



«O teor de sílica poderá estar relacionado com as qualidades cicatrizantes atribuídas a estas águas», explica o Município de Ourém.



Ao longo dos anos, o local ganhou reputação pelas propriedades terapêuticas das suas águas, sobretudo em casos relacionados com problemas de pele. O Turismo de Portugal refere igualmente que existem relatos de melhorias em algumas dermatoses associadas ao contacto com estas águas.

Um refúgio perfeito para as férias de verão



Para lá da história e das lendas, o Agroal é um dos refúgios naturais mais encantadores do centro do País. A nascente permanente está inserida num vale escavado pelo rio Nabão nos calcários do Maciço Calcário de Condeixa, Sicó e Alvaiázere, formando uma paisagem de rara beleza e elevada biodiversidade.



A Praia Fluvial do Agroal dispõe ainda de boas infraestruturas de apoio aos visitantes. E o melhor? Tem Bandeira Azul e o selo Praia com Qualidade Ouro, distinções que comprovam a excelente qualidade da água e das condições do espaço.



Uma recomendação importante



Apesar da fama das suas águas medicinais e das várias histórias associadas às suas propriedades terapêuticas, as autoridades aconselham que a água não seja ingerida, nomeadamente com o objetivo de tratar problemas gastrointestinais ou outras condições de saúde.