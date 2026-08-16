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Água cristalina e muita sombra: esta praia fluvial é um tesouro no interior de Portugal

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Água cristalina e muita sombra: esta praia fluvial é um tesouro no interior de Portugal - TVI

Praia, mergulhos e natureza: este refúgio é perfeito para fugir à confusão do verão

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Para quem prefere fugir às enchentes, ao trânsito e às praias sobrelotadas, o interior do País guarda alternativas encantadoras.

É o caso da Praia Fluvial dos Olhos de Água, na povoação da Louriceira, nas proximidades de Alcanena. Rodeada por uma paisagem verde e banhada pelas águas cristalinas do rio Alviela, esta praia fluvial é uma opção para quem procura tranquilidade e contacto com a natureza.

O espaço reúne condições para um dia bem passado em família. Há um parque infantil, onde os mais pequenos podem brincar, e zonas de piquenique- Nas proximidades existe também um restaurante, para quem prefere não levar comida de casa.

Um dos grandes atrativos da Praia Fluvial dos Olhos de Água são as margens amplas do rio, que oferecem espaço para estender a toalha e relaxar. As árvores ao longo da zona balnear proporcionam ainda sombra natural.

Para quem quiser prolongar a visita, existe também um parque de campismo local. A curta distância encontra-se ainda o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, um espaço educativo e interativo onde é possível conhecer melhor a nascente dos Olhos d’Água do Alviela e os percursos subterrâneos escavados pela água ao longo de milhares de anos.

Percorra a galeria e veja as imagens.  

  

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