Está a crescer o fenómeno: esta praia longe da confusão é cada vez mais procurada

A Praia de Santa Cruz é um dos destinos balneares mais impressionantes do litoral português. Apesar de, à primeira vista, parecer apenas mais uma praia extensa e bonita, esconde dois segredos naturais que a tornam verdadeiramente única e continuam a surpreender quem a visita.

Um extenso areal e paisagens deslumbrantes

Santa Cruz distingue-se pelo seu vasto areal, dividido em várias praias com características próprias, entre elas a Praia do Navio, do Mirante, do Pisão, da Física, do Centro, de Santa Helena e da Formosa.

A combinação entre a pureza das águas, a qualidade da areia e os rochedos pitorescos cria uma paisagem natural de enorme beleza, fazendo desta zona uma das estâncias balneares mais procuradas da região.

Na zona sul, as arribas da Ponta da Vigia marcam o início de impressionantes formações rochosas que proporcionam vistas panorâmicas únicas. Em dias de maior visibilidade, consegue-se observar o farol do Cabo Carvoeiro e até as Berlengas.

Os dois segredos que tornam Santa Cruz especial

Entre os maiores tesouros naturais de Santa Cruz encontra-se o emblemático Penedo do Guincho, uma impressionante formação rochosa com cerca de 30 metros de altura e aproximadamente 100 metros de circunferência. Na base, existe uma fenda abobadada atravessada pelo mar que, durante a maré baixa, pode ser atravessada a pé, proporcionando uma experiência única.

Este monumento natural resulta da erosão marinha de formações geológicas do período Jurássico Superior e tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da região.

O segundo segredo encontra-se junto à Praia Formosa, onde existe uma piscina natural escondida que encanta os visitantes pela tranquilidade e beleza envolvente. O acesso à baía é feito através de uma escadaria com pequenos miradouros, permitindo apreciar toda a paisagem costeira. Este espaço é ideal para quem procura um ambiente mais resguardado e afastado da agitação.

Praias para diferentes tipos de visitantes

Santa Cruz oferece opções para todos os gostos. A Praia do Mirante é muito procurada para desportos de ondas e recebe eventos como o Santa Cruz Ocean Spirit. Já a Praia Centro destaca-se pelas condições ideais para famílias, graças aos acessos facilitados e às infraestruturas disponíveis.

A Praia de Santa Helena é uma das mais frequentadas pelos banhistas, enquanto a Praia do Navio possui Bandeira Azul desde 2005. A Praia da Física é especialmente apreciada pelos praticantes de surf e oferece uma vista privilegiada para o Penedo do Guincho. Por sua vez, a Praia do Pisão apresenta um extenso areal e boas condições para desportos aquáticos.

Muito mais do que praia

Além da zona balnear, Santa Cruz conta com várias infraestruturas e atividades, incluindo piscina, fosso olímpico de tiro e voos turísticos a partir do aeródromo local. Durante o verão, a animação intensifica-se com diversos eventos e iniciativas.

A oferta gastronómica também é variada, com espaços como o Plaj, Peixão, La Fontana, Bronzear, Boca Santa e Mamma Mia.

Um destino apreciado até por figuras públicas

A beleza natural de Santa Cruz continua a conquistar várias figuras conhecidas, entre elas a atriz Ana Guiomar, a radialista Joana Cruz e o ex-jogador de futebol Nelson Pereira.