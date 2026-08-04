Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

É uma das praias mais bem preservadas de Portugal. Coleciona prémios e está longe das multidões

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 30min
É uma das praias mais bem preservadas de Portugal. Coleciona prémios e está longe das multidões - TVI

Esta praia portuguesa continua longe das multidões. E até já foi premiada pelo seu areal de perder de vista. Falamos da Praia do Osso da Baleia, em Pombal

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Ainda há praias com um extenso areal quase deserto? Sim, fica em Portugal e é um paraíso que ganha prémios. A Praia do Osso da Baleia, em Pombal, oferece tranquilidade e um extenso areal com poucos banhistas. Um luxo quase impossível de encontrar em Portugal.

Esta praia tem um enorme areal que se estende em frente à Mata Nacional do Urso, área protegida. É muito sossegada e as suas dunas são lindíssimas. Não é muito frequentada, mas, além de ter Bandeira Azul, tem sido distinguida pela sua qualidade ambiental. É considerada uma «Praia Dourada» pelo seu longo e bonito areal.

Fica situada na freguesia do Carriço, no concelho de Pombal, e é perfeita para quem gosta de fazer grandes caminhadas.

A zona concessionada é vigiada durante a época balnear. A praia dispõe ainda de parque de estacionamento e de um bar de apoio.

Nota: É proibido pisar as dunas, uma vez que se trata de uma paisagem protegida.

Percorra a galeria e veja a seleção de fotografias deste paraíso, perfeito para dias inesquecíveis nas férias de verão. 

Relacionados

Fernanda Serrano sai em defesa de Georgina Rodríguez após críticas ao corpo

Esqueça a praia! Há um lugar em Portugal que promete as fotografias mais bonitas deste verão

Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

Filha de Marta Melro tem a festa de aniversário que todas as crianças pedem. Mas é o bolo que capta as atenções

Mais Vistos

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy expulsa Flor da mansão

Terra Forte
Hoje
2

Só os mais atentos vão reparar: há uma pista escondida em A Madrasta esta noite sobre o atropelamento de Diana

A Madrasta
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
Hoje
5

Esta praia fluvial portuguesa é famosa pelas águas medicinais que curaram um Rei

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha confronta António e rejeita-o como pai em cena devastadora

Terra Forte
Hoje

Momento hilariante em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Leumi numa épica troca de insultos

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Diana expulsa Renato: «Continuas um homem nojento»

A Madrasta
Ontem

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje
FORA DO ECRÃ

José Condessa tem gesto raro com o avô, que fez 90 anos, e deixa a Internet emocionada

Hoje

Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje

Helena Isabel dá lição de estilo com saia dos saldos. E sabemos onde a pode comprar por menos de 6 euros

Ontem

Fernanda Serrano prepara-se para fazer par romântico com este amigo de longa data. E agora vivem férias em conjunto

Ontem

Júlia Palha conquista Hollywood... e já tem estrela no Passeio da Fama? As imagens do maior sonho da atriz

Ontem

Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

Ontem
Mais Fora do Ecrã