É uma das praias mais bem preservadas de Portugal. Coleciona prémios e está longe das multidões

Ainda há praias com um extenso areal quase deserto? Sim, fica em Portugal e é um paraíso que ganha prémios. A Praia do Osso da Baleia, em Pombal, oferece tranquilidade e um extenso areal com poucos banhistas. Um luxo quase impossível de encontrar em Portugal.

Esta praia tem um enorme areal que se estende em frente à Mata Nacional do Urso, área protegida. É muito sossegada e as suas dunas são lindíssimas. Não é muito frequentada, mas, além de ter Bandeira Azul, tem sido distinguida pela sua qualidade ambiental. É considerada uma «Praia Dourada» pelo seu longo e bonito areal.

Fica situada na freguesia do Carriço, no concelho de Pombal, e é perfeita para quem gosta de fazer grandes caminhadas.

A zona concessionada é vigiada durante a época balnear. A praia dispõe ainda de parque de estacionamento e de um bar de apoio.

Nota: É proibido pisar as dunas, uma vez que se trata de uma paisagem protegida.

Percorra a galeria e veja a seleção de fotografias deste paraíso, perfeito para dias inesquecíveis nas férias de verão.