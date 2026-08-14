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Tranquila, com areal extenso e com falésias dignas de postal. Esta praia está longe dos roteiros, mas é o melhor segredo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Tranquila, com areal extenso e com falésias dignas de postal. Esta praia está longe dos roteiros, mas é o melhor segredo - TVI

A Praia de Vale Furado tem inúmeras qualidades: paisagens incríveis, tranquilidade e uma cascata de água doce

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Conhece a Praia de Vale Furado? Este é um dos maiores segredos da costa portuguesa. Esta praia, quase selvagem, o que lhe permite uma tranquilidade fora do comum, fica situada entre a Nazaré e Alcobaça, na costa Oeste. Não é muito conhecida, mas a sua beleza é inegável.

A Praia de Vale Furada é ainda famosa pelas falésias altas e coloridas, uma nascente de água doce e um miradouro incrível, com uma vista avassaladora.

Este paraíso natural merece, sem dúvida, uma visita.

Percorra a galeria e veja as imagens.  

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