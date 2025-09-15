Muito mais barata que  Steampod! A prancha de cabelo que hidrata enquanto alisa e não seca os fios

Este artigo pode conter links afiliados*

Muito mais barata que  Steampod! A prancha de cabelo que hidrata enquanto alisa e não seca os fios - TVI

A prancha de vapor que custa quase quatro vezes menos do que a Steampod da L’Oréal

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já pensou em investir na Steampod da L’Oréal, mas desistiu quando viu o preço? Existe uma alternativa muito mais acessível para quem deseja um cabelo liso, macio e brilhante sem comprometer a saúde dos fios. As pranchas de vapor estão a conquistar cada vez mais fãs porque conseguem resultados visíveis sem ressecar o cabelo. O segredo está no vapor, que hidrata e relaxa a fibra capilar, evitando o efeito frisado. É nesse cenário que surge a Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil, equipada com tecnologia de vapor e revestimento em cerâmica, capaz de alisar enquanto preserva a hidratação natural do cabelo.

Com três níveis de temperatura, esta prancha adapta-se a diferentes tipos de cabelo, dos mais finos aos mais encaracolados e volumosos. O revestimento cerâmico distribui o calor de forma uniforme, permitindo um alisamento suave sem choques térmicos. A ação do vapor ajuda a manter a humidade natural e protege contra a absorção da humidade do ar, o que prolonga o efeito liso e brilhante ao longo do dia.

Adquira aqui

prancha belissima a vapor amazon

Mais do que um alisamento

Graças ao design arredondado, este modelo não se limita a alisar: permite criar ondas e dar movimento com facilidade. O aquecimento rápido torna-o prático para rotinas aceleradas, bastando encher o reservatório de água para que esteja pronto a ser usado em poucos minutos. Quem já experimentou destaca que a prancha é fácil de manusear e deixa o cabelo visivelmente mais macio e luminoso, mesmo em fios pintados ou naturalmente secos.

A opinião de quem usa

Os testemunhos são claros: o depósito de água é suficiente para todo o processo de styling e o cabelo fica mais brilhante do que com pranchas tradicionais. Há quem realce a redução do frizz, descrevendo o resultado como “um antes e um depois”. Uma cliente com cabelo seco e encaracolado garante que o vapor é um verdadeiro aliado para prolongar o alisamento. No geral, as avaliações apontam para um efeito duradouro, com fios soltos, hidratados e saudáveis — tudo por uma fração do preço da Steampod.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Tem rugas, textura irregular ou manchas? Este creme de culto já ajudou milhares de pessoas

Este aparelho 3 em 1 custa menos de 25 euros e limpa vidros sem deixar marcas

Preço deste aspirador tipo Dyson caiu a pique e está agora a menos de 100€

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje
2

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

qui, 11 set
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Hoje

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
Hoje

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Hoje

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN