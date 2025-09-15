Muito mais barata que  Steampod! A prancha de cabelo que hidrata enquanto alisa e não seca os fios

Este artigo pode conter links afiliados*

Já pensou em investir na Steampod da L’Oréal, mas desistiu quando viu o preço? Existe uma alternativa muito mais acessível para quem deseja um cabelo liso, macio e brilhante sem comprometer a saúde dos fios. As pranchas de vapor estão a conquistar cada vez mais fãs porque conseguem resultados visíveis sem ressecar o cabelo. O segredo está no vapor, que hidrata e relaxa a fibra capilar, evitando o efeito frisado. É nesse cenário que surge a Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil, equipada com tecnologia de vapor e revestimento em cerâmica, capaz de alisar enquanto preserva a hidratação natural do cabelo.

Com três níveis de temperatura, esta prancha adapta-se a diferentes tipos de cabelo, dos mais finos aos mais encaracolados e volumosos. O revestimento cerâmico distribui o calor de forma uniforme, permitindo um alisamento suave sem choques térmicos. A ação do vapor ajuda a manter a humidade natural e protege contra a absorção da humidade do ar, o que prolonga o efeito liso e brilhante ao longo do dia.

Mais do que um alisamento

Graças ao design arredondado, este modelo não se limita a alisar: permite criar ondas e dar movimento com facilidade. O aquecimento rápido torna-o prático para rotinas aceleradas, bastando encher o reservatório de água para que esteja pronto a ser usado em poucos minutos. Quem já experimentou destaca que a prancha é fácil de manusear e deixa o cabelo visivelmente mais macio e luminoso, mesmo em fios pintados ou naturalmente secos.

A opinião de quem usa

Os testemunhos são claros: o depósito de água é suficiente para todo o processo de styling e o cabelo fica mais brilhante do que com pranchas tradicionais. Há quem realce a redução do frizz, descrevendo o resultado como “um antes e um depois”. Uma cliente com cabelo seco e encaracolado garante que o vapor é um verdadeiro aliado para prolongar o alisamento. No geral, as avaliações apontam para um efeito duradouro, com fios soltos, hidratados e saudáveis — tudo por uma fração do preço da Steampod.

