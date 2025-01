Aos 27 anos, José Condessa é distinguido com prémio: «É o reconhecimento do trabalho e dedicação»

José Condessa foi distinguido como a «Personalidade vencedora do Prémio Cinco Estrelas 2025 na categoria Séries e Novelas».

Na publicação feita pelo «Prémio Cinco Estrelas», pode ler-se: «Estreou-se na televisão em 2014 e desde então tem surpreendido os telespectadores. José Condessa é a Personalidade vencedora do Prémio Cinco Estrelas 2025 na categoria Séries e Novelas! Em 2023 brilhou na série de sucesso mundial da Netflix, Rabo de Peixe, e em 2024 como protagonista da novela Cacau da TVI. Com uma carreira marcada por sucessos, este prémio é o reconhecimento do trabalho e dedicação do ator».

O ator ficou muito orgulhoso e agradeceu, em público, nos comentários: «muito obrigado pelo reconhecimento».

Recorde-se que José Condessa deu vida ao protagonista, Tiago, na novela «Cacau»: