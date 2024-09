Vídeo de Júlia Belard sobre a maternidade torna-se viral: «Mulheres, perfeitamente imperfeitas»

Esta quarta-feira, 25 de setembro de 2024, Júlia Belard usou as redes sociais para deixar um alerta/ reflexão sobre a maternidade e a pressão social que existe.

Através de um vídeo, que está a ficar viral, a atriz mostrou (quase) todos os pensamentos que existem sobre as mães.

Na descrição, começou por escrever: «Para que é que fomos feitas? A sociedade, as pessoas que se vão cruzando connosco, um desconhecido, os amigos, a família, maridos, namorados, livros e novas teorias de parentalidade… todos têm uma palavra e tanto nos é exigido».

«Carregamos no peito, nos ombros, nas costas, na barriga…o peso do mundo inteiro. O peso do nosso mundo, por inteiro. Porque fizemos A e não fizemos B?! Mas se nem A, nem B, nem C ou o abecedário inteiro contêm em si a resposta certa, porque a única certeza desta viagem mirabolante que é ser Mulher e ser Mãe, é que a perfeição não existe…mas apenas Mulheres, perfeitamente imperfeitas. Nunca duvides da tua (im)perfeita perfeição!», concluiu com estas palavras de motivação e força para todas as mães.

Júlia Belard é mãe de dois meninos, Matias e Sebastião, frutos da relação com Francisco Sérvulo Correia. Em agosto de 2023, Júlia Belard foi convidada do programa Goucha onde, ao lado de Joana Duarte, falou da experiência com a maternidade.