Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 54min
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis» - TVI

A apresentadora estreou «A Primeira Companhia» e não contava com o que aconteceu.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Maria Botelho Moniz viveu um momento particularmente emotivo no arranque de 2026. Esta quinta-feira, 1 de janeiro de 2026, a apresentadora estreou-se num novo desafio televisivo ao assumir a condução de «A Primeira Companhia», um projeto que marca mais um passo importante na sua carreira. Apesar de estar doente e depois de dias difíceis, Maria mostrou, uma vez mais, o seu profissionalismo e foi surpreendida por quem mais ama.

Pedro Bianchi Prata e o filho fazem surpresa especial a Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um momento íntimo e cheio de significado: levou o filho, Vicente, ao estúdio para fazer uma surpresa à apresentadora. Na publicação, o piloto abriu o coração e revelou o orgulho que sentiu ao ver Maria Botelho Moniz em ação, mesmo num momento de fragilidade física.

A visita ao estúdio de «A Primeira Companhia» aconteceu no próprio dia da estreia nacional do programa. Entre o cenário, o jipe e os elementos ligados à temática do formato, Vicente mostrou-se fascinado com tudo o que o rodeava, vivendo a experiência com curiosidade e entusiasmo.

«Mesmo doente… mesmo depois de dias difíceis»

No entanto, Pedro Bianchi Prata fez questão de sublinhar aquilo que o público não viu na televisão. Em casa, a família acompanhou de perto o esforço da apresentadora para conseguir estar em direto, num dia de enorme responsabilidade profissional.

Segundo o companheiro de Maria Botelho Moniz, a comunicadora esteve doente e chegou a não ter voz no dia anterior à estreia. Ainda assim, manteve o compromisso e apresentou o programa com a dedicação que lhe é reconhecida. “Mesmo doente. Mesmo depois de dias difíceis”, escreveu, destacando a força e o sentido de dever da apresentadora.

Orgulho, família e exemplos que ficam para sempre

Pedro Bianchi Prata assumiu sentir um orgulho imenso — como companheiro e como pai — por ver Maria Botelho Moniz enfrentar este desafio com coragem e profissionalismo. O momento foi também descrito como uma lição de vida para o filho, que cresce a observar exemplos de entrega, paixão e responsabilidade.

“Momentos simples, mas que ficam para sempre”, escreveu o piloto, reforçando a importância da família e das memórias construídas juntos.

A estreia de «A Primeira Companhia» ficou assim marcada não só pelo novo projeto televisivo de Maria Botelho Moniz, mas também por um gesto de amor e apoio que emocionou os seguidores e mostrou o lado mais humano e inspirador da apresentadora.

Relacionados

Maria Botelho Moniz derrete corações com experiência que o filho jamais esquecerá

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos confrontam Marcus com provas do caso com Glória e ameaçam-no

Terra Forte
26 dez 2025
1

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
2

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
24 mar 2025
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
5

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

31 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Hoje

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Hoje

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Hoje

Esta menina acabou recentemente uma relação e fez parte do elenco de «A Fazenda». Reconhece esta cara?

Ontem

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

31 dez 2025
Mais Fora do Ecrã