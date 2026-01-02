Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Maria Botelho Moniz viveu um momento particularmente emotivo no arranque de 2026. Esta quinta-feira, 1 de janeiro de 2026, a apresentadora estreou-se num novo desafio televisivo ao assumir a condução de «A Primeira Companhia», um projeto que marca mais um passo importante na sua carreira. Apesar de estar doente e depois de dias difíceis, Maria mostrou, uma vez mais, o seu profissionalismo e foi surpreendida por quem mais ama.

Pedro Bianchi Prata e o filho fazem surpresa especial a Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para partilhar um momento íntimo e cheio de significado: levou o filho, Vicente, ao estúdio para fazer uma surpresa à apresentadora. Na publicação, o piloto abriu o coração e revelou o orgulho que sentiu ao ver Maria Botelho Moniz em ação, mesmo num momento de fragilidade física.

A visita ao estúdio de «A Primeira Companhia» aconteceu no próprio dia da estreia nacional do programa. Entre o cenário, o jipe e os elementos ligados à temática do formato, Vicente mostrou-se fascinado com tudo o que o rodeava, vivendo a experiência com curiosidade e entusiasmo.

«Mesmo doente… mesmo depois de dias difíceis»

No entanto, Pedro Bianchi Prata fez questão de sublinhar aquilo que o público não viu na televisão. Em casa, a família acompanhou de perto o esforço da apresentadora para conseguir estar em direto, num dia de enorme responsabilidade profissional.

Segundo o companheiro de Maria Botelho Moniz, a comunicadora esteve doente e chegou a não ter voz no dia anterior à estreia. Ainda assim, manteve o compromisso e apresentou o programa com a dedicação que lhe é reconhecida. “Mesmo doente. Mesmo depois de dias difíceis”, escreveu, destacando a força e o sentido de dever da apresentadora.

Orgulho, família e exemplos que ficam para sempre

Pedro Bianchi Prata assumiu sentir um orgulho imenso — como companheiro e como pai — por ver Maria Botelho Moniz enfrentar este desafio com coragem e profissionalismo. O momento foi também descrito como uma lição de vida para o filho, que cresce a observar exemplos de entrega, paixão e responsabilidade.

“Momentos simples, mas que ficam para sempre”, escreveu o piloto, reforçando a importância da família e das memórias construídas juntos.

A estreia de «A Primeira Companhia» ficou assim marcada não só pelo novo projeto televisivo de Maria Botelho Moniz, mas também por um gesto de amor e apoio que emocionou os seguidores e mostrou o lado mais humano e inspirador da apresentadora.