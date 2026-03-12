Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 59min
Final da primeira temporada de "Amor à Prova" é marcada por escolhas difíceis

A último episódio desta temporada é já esta sexta-feira.

A primeira temporada de “Amor à Prova” chega ao fim dia 13 de março, com episódios decisivos que prometem transformar o destino das personagens. Entre reencontros emocionantes, revelações guardadas durante anos e relações à beira da rutura, o desfecho prepara o terreno para uma segunda temporada marcada pelas consequências das escolhas feitas.

Um dos momentos mais celebrados será o regresso de Nico a casa, reunindo finalmente a família. Mas nem todas as histórias caminham para a reconciliação. Vítor decide avançar com o pedido de divórcio a Luz, pondo fim ao último elo que mantinha de pé uma relação há muito fragilizada.

O maior conflito gira, no entanto, em torno do segredo que assombra a família de Tomás. Determinada a acabar com anos de silêncio, Alice quer revelar a verdade sobre a adoção do filho. Tomás, por sua vez, faz tudo para impedir que o passado venha à tona, temendo as consequências dessa revelação. No meio desta tensão, Cris toma uma decisão radical: quer fazer parte da vida de Alice e Nico, um gesto que deixa Sara mergulhada numa profunda sensação de traição e incerteza.

Se a primeira temporada ficará marcada por escolhas difíceis, a segunda promete explorar as suas consequências. O novo ciclo da história começa com um acontecimento dramático que deixa Sara entre a vida e a morte, abalando todas as relações à sua volta.

Enquanto isso, Bruno enfrenta o sofrimento de um amor não correspondido que se torna cada vez mais difícil de esconder. Tomás, cada vez mais desesperado para afastar Cris, encontra no pai, Afonso, um aliado inesperado e potencialmente perigoso. A obsessão começa a substituir a razão.

Também Amália revela um lado mais calculista e está disposta a tudo para impedir a separação dos pais, mesmo que isso signifique manipular quem a rodeia.

Com o casamento de Cris e Sara cada vez mais próximo, o dilema torna-se inevitável: manter o compromisso e casar com Sara ou afastar-se para sempre, uma decisão que poderá mudar para sempre o destino de todos.

Com emoções ao limite e segredos prestes a vir à tona, “Amor à Prova” promete continuar a surpreender os espectadores.

Não perca, de segunda a sexta, na TVI.

