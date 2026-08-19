Antes da fama, Sofia Grillo já trabalhava: foi assim que ganhou o primeiro dinheiro

Muito antes de se afirmar no mundo da representação, Sofia Grillo teve experiências profissionais bem diferentes daquela que viria a ser a sua carreira. Ainda estudante, a atriz teve o primeiro emprego numa perfumaria, onde passava os dias a entregar pequenas amostras de perfume aos clientes.

«O meu primeiro emprego foi estar numa perfumaria a entregar os paus com o perfume, estava lá o dia todo», recorda Sofia Grillo, que guarda boas memórias dessa primeira experiência profissional. Apesar de ainda estar a estudar, o trabalho permitia-lhe ganhar «uns trocos» e começar a ter o seu próprio dinheiro.

«Ainda estava a estudar, ganhava uns trocos», conta a atriz, revelando que ficou muito feliz com a possibilidade de começar a trabalhar. «Estava toda contente, depois já ia ao cinema», recorda, entre risos.

A experiência acabou por ser apenas o primeiro passo. Depois da perfumaria, Sofia Grillo foi babysitter e, mais tarde, trabalhou numa loja. Foram experiências que lhe permitiram conhecer diferentes realidades e ganhar responsabilidade desde cedo.

A atriz admite, contudo, que nem sempre foi fácil lidar com o contacto com outras pessoas. «Eu era muito tímida», confessa.

Hoje, olhando para o caminho que percorreu, Sofia Grillo deixa ainda um conselho aos mais jovens e reforça a importância da preparação para construir um percurso profissional sólido. «Eu acho sempre que a formação é essencial. Estudem e ganhem o vosso lugar ao sol», afirma.

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