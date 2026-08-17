Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. É este o nome da princesa que nasceu em Lisboa, a filha mais nova da princesa Eugenie e Jack Brooksbank. Foi há duas semanas que a casa real britânica anunciou que a neta da rainha Isabel II tinha dado à luz num hospital de Lisboa. O nome escolhido para a bebé só agora foi revelado.

A menina chama-se Adelaide, um nome bem português, que pretende homenagear o País onde nasceu. Além disso, a escolha é também um tributo à rainha Isabel II (Queen Elizabeth).

«Temos vivido momentos muito especiais, aconchegantes e repletos de amor. Estamos muito felizes em apresentar Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Ela recebeu esse nome em homenagem a três pessoas que amamos e admiramos — do passado e do presente —, incluindo sua bisavó, que guardamos com muito carinho em nossos corações. O seu nome faz parte da história da Inglaterra e de Portugal, dois lugares que amamos e que chamamos de lar», declarou Eugenie.

A princesa Eugenie, neta da falecida rainha Isabel II e sobrinha do rei Carlos III, é ainda mãe de August, de cinco anos, e Ernest, de dois. Eugenie é a filha mais novo do príncipe André e de Sarah Ferguson.

E qual é o motivo que levou a princesa a ter um parto em Lisboa?

A explicação pode estar no emprego de Jack Brooksbank, pai da bebé, que trabalha num resort de luxo na zona de Melides. É por esse mesmo motivo que o casal divide o seu tempo entre Portugal e o Reino Unido. É publico que a princesa reside alguns meses do ano no nosso País.

A bebé recém-nascida, que é a terceira filha do casal, tornou-se no 15º membro na linha de sucessão ao trono britânico.

Percorra a galeria e veja as fotos amorosas da nova bebé real e do momento em que os irmãos a viram pela primeira vez.