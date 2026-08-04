Princesa Eugenie dá à Luz em Lisboa. E há um motivo para a bebé ter nascido em Portugal

A família real britânica acaba de aumentar. E o mais caricato é que o novo membro da família nasceu em Lisboa, na capital Portuguesa. A princesa Eugenie foi mãe de uma menina, nascida do casamento com Jack Brooksbank. O nascimento acaba de ser anunciado, ao mesmo tempo que é confirmado que o parto aconteceu num hospital de Lisboa.

A princesa Eugenie, neta da falecida rainha Isabel II e sobrinha do rei Carlos III, é ainda mãe de August, de cinco anos, e Ernest, de dois. Eugenie é a filha mais novo do príncipe André e de Sarah Ferguson.

E qual é o motivo que levou a princesa a ter um parto em Lisboa?

A explicação pode estar no emprego de Jack Brooksbank, pai da bebé, que trabalha num resort de luxo na zona de Melides. É por esse mesmo motivo que o casal divide o seu tempo entre Portugal e o Reino Unido. É publico que a princesa reside alguns meses do ano no nosso País.

A bebé recém-nascida, que é a terceira filha do casal, tornou-se no 15º membro na linha de sucessão ao trono britânico.

Percorra a galeria e veja as fotos amorosas da princesa Eugenie com o marido e os filhos.