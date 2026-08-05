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O motivo que fez a princesa Eugenie mudar-se para Portugal e ter a filha em Lisboa: «Posso ir ao supermercado com roupa de ginásio. Ninguém liga...»

  • Ricardina Batista
  • Há 1h e 59min
O motivo que fez a princesa Eugenie mudar-se para Portugal e ter a filha em Lisboa: «Posso ir ao supermercado com roupa de ginásio. Ninguém liga...» - TVI

Qual é o motivo que levou a bebé real a nascer num hospital de Lisboa. Entrevista da princesa Eugenie tem a explicação

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Depois de ser anunciado que a terceira filha da princesa Eugenie e Jack Brooksbank nasceu em Portugal, mais propriamente num hospital de Lisboa, surgiu muita curiosidade em torno dos motivos que fizeram o bebé real nascer longe do Reino Unido. 

Uma das explicações prende-se com a profissão do pai da criança, mas há outra que foi confirmada pela neta da rainha Isabel II numa entrevista.


Jack Brooksbank, pai da bebé real, trabalha num resort de luxo na zona de Melides, perto da Comporta. E é por esse mesmo motivo que o casal divide o seu tempo entre Portugal e o Reino Unido. É publico que a princesa reside alguns meses do ano no nosso País.


Além disso, a princesa e o marido estão rendidos ao estilo de vida português. Em 2023, Eugenie, sobrinha do atual rei, Carlos III, explicou o seu fascínio pelo nosso País em entrevista a um podcast. «Portugal é um sonho porque posso ir ao supermercado com roupa de ginásio e o cabelo apanhado, sem me preocupar. Ninguém liga», explicou. 

A princesa Eugenie, filha mais do príncipe André e de Sarah Ferguson, é ainda mãe de dois mesninos: August, de cinco anos, e Ernest, de dois. 

A bebé recém-nascida, uma menina cujo nome ainda não é conhecido, é a terceira filha do casal. Assim que nasceu, tornou-se no 15º membro na linha de sucessão ao trono britânico.

Percorra a galeria e veja as fotografias da nova bebé real, mas também da princesa Eugenie com os filhos mais velhos e o marido. 

 

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