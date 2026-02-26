Este aspirador vertical tem potência de gama alta mas custa menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Muitas vezes, os aspiradores mais acessíveis falham no mais importante: a força para tirar a sujidade entranhada. Este Proscenic P11 Ultra quebra essa regra. Com um motor de 500W e uma pressão de sucção de 50KPa — valores que habitualmente só encontramos em aparelhos que custam o triplo — este modelo está com 21% de desconto na Amazon, fixando-se nos 96,56€.

Com uma classificação de 4,8 estrelas, quem já o utiliza confirma que a diferença de preço para as marcas de luxo não se reflete no desempenho. Como refere um utilizador, é um equipamento "muito mais barato do que outras marcas com um preço francamente elevado", mas com uma capacidade de limpeza impressionante.

O que significam, na prática, os 50KPa de sucção?

Para que tenha uma ideia, esta medida representa a força com que o aspirador "puxa" a sujidade. Com 50KPa, este modelo consegue remover sem esforço resíduos pesados, pelos de animais e até aquela sujidade mais difícil que fica presa nas fibras dos tapetes. Através do ecrã tátil, pode ajustar a intensidade, garantindo que tem sempre a força necessária para cada canto da casa.

Tecnologia que revela o que os olhos ignoram

A tecnologia GreenEye não é apenas um detalhe visual. O laser verde ilumina o chão de forma a detetar as partículas de pó mais ínfimas que, normalmente, são invisíveis a olho nu. Junte a isto uma escova em "V" desenhada para que os cabelos não se enrolem e tem a garantia de uma limpeza profunda e sem interrupções para limpar o rolo. Segundo quem o testou, o aspirador "tem os acessórios necessários para a limpeza perfeita do lar".

Autonomia para casas grandes e ergonomia total

Apesar da sua potência, o aparelho é surpreendentemente leve. O corpo principal pesa apenas 1,48 kg, o que, aliado ao tubo telescópico ajustável, evita o cansaço nos braços e nas costas. A bateria é outro ponto forte: oferece até 50 minutos de limpeza contínua, o que permite aspirar casas com mais de 200m² com uma única carga. Como nota um utilizador, "a bateria dura o suficiente para poder aspirar toda a casa".

Design que pensa na sua comodidade

Ao contrário de muitos modelos sem fios que caem ao mínimo toque, este aguenta-se em pé sozinho. Pode interromper a tarefa para atender o telefone ou abrir a porta sem ter de o encostar à parede. Além disso, o ecrã inteligente indica exatamente quanto tempo de bateria ainda resta, para que nunca seja apanhado de surpresa.

É um equipamento "fácil de montar e que se coloca a funcionar de imediato", ideal para quem procura a máxima eficácia e tecnologia moderna sem gastar mais do que o estritamente necessário.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.