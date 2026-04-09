Esqueça os relógios caros: Esta pulseira da Xiaomi de 20€ monitoriza a saúde e tem 50 modos de treino

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Se lhe dissessem que pode ter um assistente pessoal de saúde e 50 modos de treino por apenas 20€, acreditaria? A verdade é que este gadget da Xiaomi está a tornar-se um autêntico "vício" em 2026 precisamente por oferecer quase o mesmo que relógios dez vezes mais caros. Com uma "incrível relação qualidade-preço", esta pulseira foca-se naquilo que é essencial: monitorização precisa e uma facilidade de uso que conquista qualquer utilizador desde o primeiro minuto.

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Com mais de 7 mil avaliações e mil unidades vendidas só no último mês, estes são os motivos que fazem da Amazon o destino favorito para garantir este achado:

Simplicidade e conectividade : O dispositivo destaca-se por ser "muito fácil de configurar" e por se conectar rapidamente a qualquer smartphone, sendo inclusive compatível com apps como o Strava para quem gosta de registar as suas caminhadas e partilhar os seus progressos.

: O dispositivo destaca-se por ser "muito fácil de configurar" e por se conectar rapidamente a qualquer smartphone, sendo inclusive compatível com apps como o Strava para quem gosta de registar as suas caminhadas e partilhar os seus progressos. Design e conforto: É descrita pelos utilizadores como uma pulseira "ligeira, completa e barata" , com um design tão leve e confortável que pode ser usada durante todo o dia, e até a dormir, sem causar qualquer incómodo.

É descrita pelos utilizadores como uma pulseira , com um design tão leve e confortável que pode ser usada durante todo o dia, e até a dormir, sem causar qualquer incómodo. Bateria de longa duração : Um dos maiores trunfos é a autonomia . Os utilizadores garantem que a "bateria dura bastante mais" do que em modelos anteriores, atingindo quase três semanas de uso normal sem precisar de se aproximar de uma tomada.

: Um dos maiores trunfos é a . Os utilizadores garantem que a "bateria dura bastante mais" do que em modelos anteriores, sem precisar de se aproximar de uma tomada. Ecrã e funcionalidades: Apesar do preço reduzido de 20,23 €, o ecrã oferece uma luminosidade surpreendente, permitindo uma leitura nítida mesmo sob luz solar direta, o que facilita a consulta rápida dos 50 modos desportivos incluídos.

É raro encontrar um produto que gere tanta satisfação sem promessas exageradas. Nas palavras de quem já a usa diariamente, trata-se de um "grande produto com excelente prestação", perfeito para quem quer motivação extra para se movimentar mais e monitorizar o sono com precisão. Sem a complexidade (ou o preço) dos modelos topo de gama, esta Xiaomi prova ser a escolha lógica para quem procura eficiência, fiabilidade e, acima de tudo, um investimento inteligente para o seu bem-estar.

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