Por menos de 50€ tem uma pulseira que conta passos, mede o sono e dura quase duas semanas

As pulseiras inteligentes — ou smartbands — não são tão conhecidas como os relógios inteligentes, apesar de serem pensadas exatamente para quem acha os relógios demasiado grandes, pesados ou caros. São mais simples, mais leves e focadas no essencial: passos, treinos, sono e algumas notificações úteis. A nova pulseira da Xiaomi, este modelo mais recente que chegou à Amazon, tem chamado atenção precisamente por isso — promete acompanhar o ritmo diário sem complicar e sem ocupar metade do pulso.

O que é, afinal, esta pulseira inteligente?

Pense numa versão mais pequena de um smartwatch — mais leve, mais discreta e feita para quem só quer dados práticos. Esta pulseira tem um ecrã maior do que o habitual para o género, o que facilita ler mensagens, ver as horas ou espreitar como correu o sono. Vários utilizadores notam que o aumento do ecrã faz diferença real no uso: um deles comenta que acompanha a linha da marca “há dez gerações” e que esta versão “tem um ecrã muito melhor, maior e com mais espaço para mostrar informação”.

O brilho também surpreende quem a usa ao ar livre. Há quem diga que a pulseira “fica perfeitamente visível mesmo sob luz solar direta”, algo que nem todos os gadgets deste tipo conseguem garantir.

Para quem faz exercício… ou simplesmente caminha muito

Este modelo acompanha mais de uma centena de atividades — desde corrida a caminhada, passando por natação. A pulseira é resistente à água, por isso pode acompanhar treinos na piscina e monitorizar a frequência cardíaca enquanto isso. Para quem só quer contar passos, também funciona bem: um dos comentários destaca que “os sensores estão muito mais precisos”, desde o movimento ao ritmo cardíaco.

E há quem se surpreenda com a bateria. Um utilizador conta que, mesmo com uso intenso, conseguiu cerca de 11 dias. Outro diz que passou facilmente a barreira dos 10 dias. Para quem só precisa do básico, chega a durar várias semanas. O carregamento leva cerca de uma hora, o que evita aquela sensação de andar permanentemente ligado ao cabo.

Para dormir e acordar melhor

A pulseira acompanha padrões de sono e ajuda a perceber se as noites têm sido descansadas ou não. Um comentário curioso vem de alguém que a comprou apenas para deixar de incomodar o parceiro com alarmes: ficou convencido graças ao modo de “despertar por vibração”, que acorda com pequenos toques no pulso sem fazer barulho. Contou que agora o despertar é menos brusco e mais natural.

Pequena, leve e pensada para quem não gosta de relógios grandes

Um dos elogios mais repetidos é o conforto. Há quem diga que preferiu este modelo a relógios maiores porque “não gosta de algo volumoso no pulso” e esta pulseira é discreta, fácil de vestir e tem bons acabamentos. Outra pessoa escreveu que a comprou para um filho de 9 anos e que ele “ficou encantado”, o que diz muito sobre o peso e o tamanho reduzidos.

Uma pulseira que faz o essencial

Este modelo da Xiaomi não tenta competir com relógios avançados. Não responde a mensagens, não tem dezenas de aplicações e não substitui o telemóvel. Mas é exatamente aí que parece conquistar quem a experimenta: é leve, simples, confortável e traz as informações que realmente interessam no dia a dia.

Talvez por isso acumule milhares de avaliações muito positivas na Amazon — muitas delas de pessoas que dizem estar “muito satisfeitas com a compra”.

