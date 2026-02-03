Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha

Este rádio com painel solar e lanterna é essencial quando a luz falha - TVI
Rádio portátil Dab/FM com bateria recarregável
Rádio portátil Dab/FM com bateria recarregável
Foto: Amazon.es

Este rádio portátil carrega com sol, manivela ou pilhas e inclui lanterna LED para te manter informada e segura durante apagões

Ficar sem eletricidade em casa deixou de ser uma situação rara. Quando isso acontece, perde-se não só a luz como também o acesso à informação, e é aí que um rádio portátil com autonomia total faz toda a diferença. Este modelo foi pensado exatamente para esses momentos, mas acaba por ser útil também em viagens, campismo ou simplesmente para ter em casa como plano de reserva. É compacto, leve e não depende de tomadas para funcionar.

O grande destaque está nas cinco formas de carregamento diferentes. Pode alimentá-lo através do painel solar integrado, da manivela manual, de pilhas AAA normais, da bateria interna recarregável ou do cabo USB. Esta versatilidade garante que o rádio está sempre operacional, mesmo em situações prolongadas sem eletricidade. Vários utilizadores referem que a manivela manual dá tranquilidade extra, porque elimina por completo a dependência de qualquer fonte externa. A bateria integrada também permite carregar o telemóvel através da porta USB, o que pode ser crucial numa emergência.

rádio para emergencias amazon

Para além do rádio digital DAB e FM com receção estável, o equipamento inclui lanterna LED potente e luz de leitura ajustável. A lanterna é suficientemente forte para iluminar divisões durante apagões ou para usar em deslocações noturnas. A luz de leitura tem ângulo regulável e dois níveis de brilho, perfeita para poupar energia quando só precisa de iluminar algo específico. O ecrã mostra sempre o nível de bateria restante e pode guardar até 30 estações favoritas para acesso rápido. Tem ainda relógio com atualização automática e dois alarmes configuráveis, o que o torna útil no dia a dia.

Em situações mais graves, o botão SOS ativa um sinal sonoro alto e uma luz vermelha intermitente para pedir ajuda. O rádio é resistente a salpicos de água, por isso podes usá-lo ao ar livre sem preocupações. Entre a autonomia garantida pelos vários métodos de carregamento, a iluminação integrada e o alerta de emergência, este rádio tornou-se referência para quem quer estar preparada sem complicações. Pelo preço acessível e pelas avaliações positivas, é uma daquelas compras que trazem tranquilidade.

