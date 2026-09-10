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Coração de mãe

Ainda é desconhecida, mas uma das surpresas de «Coração de Mãe»: Conheça a atriz que faz de Chica, a namorada de Guga

  • Ricardina Batista
  • Há 59 min
Ainda é desconhecida, mas uma das surpresas de «Coração de Mãe»: Conheça a atriz que faz de Chica, a namorada de Guga - TVI

Ainda é desconhecida para muitos, mas tem um talento que não passa despercebido. Conheça Raquel Cabaço Pereira, a jovem atriz que dá vida a Chica em «Coração de Mãe».

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«Coração de Mãe» estreou esta semana na TVI e, apesar de ainda só terem sido exibidos os primeiros episódios, há personagens que já estão a conquistar a atenção dos espectadores. Uma delas é Chica, interpretada pela jovem atriz Raquel Cabaço Pereira.

Aos 23 anos, a atriz é ainda desconhecida para muitos portugueses, mas o seu talento promete não passar despercebido. Em «Coração de Mãe», Raquel Cabaço Pereira dá vida a Francisca Guimarães, mais conhecida por Chica.

Na história, Chica já passou por mais dores do que seria esperado para alguém da sua idade. Perdeu os pais numa viagem, uma tragédia que mudou a sua vida. Ainda assim, a jovem não se tornou amarga.

Pelo contrário. Chica é uma miúda leve, luminosa e que procura manter viva a forma de estar que aprendeu com os pais. Deles herdou um lugar de amor e liberdade, mas também um negócio que faz de tudo para preservar.

Chica e Guga: os «passarinhos» de «Coração de Mãe»

Na história da nova novela da TVI, Chica vive uma bonita e apaixonada relação com Guga, filho de Linda.

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Os dois são o primeiro amor um do outro e tratam-se carinhosamente como o casal de «passarinhos». Mas a história de amor dos dois será colocada à prova por acontecimentos dramáticos.

Guga acaba por ser preso depois de matar o próprio pai para salvar a mãe de uma situação de violência doméstica. A separação será um duro golpe para o casal, mas há um elo que continuará a uni-los: um bebé a caminho.

Agora, os dois «passarinhos» preparam-se para receber o terceiro.

O amor de Chica por Guga será maior do que todos os obstáculos que surgirem pelo caminho e a relação dos dois promete ser uma das histórias mais emocionantes de «Coração de Mãe».

Raquel Cabaço Pereira: Uma jovem atriz a descobrir

Antes de integrar o elenco de «Coração de Mãe», Raquel Cabaço Pereira participou também em «Amor Seguro», uma novela vertical da TVI que está dispinível no TVi player.

Agora, aos 23 anos, a jovem atriz assume um dos papéis que está a surpreender na nova novela da TVI.

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