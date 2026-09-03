Foram das gémeas mais adoradas da televisão portuguesa. Hoje estão quase irreconhecíveis

Houve uma altura em que eram presença habitual nos ecrãs portugueses e faziam parte do grupo de jovens atores que marcou uma geração. As gémeas Catarina e Raquel Jacob conquistaram milhares de fãs com a participação em "Morangos com Açúcar" e tornaram-se dois dos rostos mais reconhecidos da série juvenil que marcou os anos 2000.

Passados vários anos, as irmãs seguiram caminhos diferentes, mas continuam a despertar a curiosidade de quem as acompanhou desde os primeiros passos na televisão.

Depois da experiência na ficção nacional, Catarina Jacob optou por construir uma carreira longe dos holofotes. Apesar de ter mantido uma ligação pontual ao meio artístico, acabou por organizar a sua vida profissional para outra área. Atualmente desempenha funções de direção numa empresa ligada ao setor da beleza, cosmética e cuidados pessoais, apostando num percurso empresarial distante da representação.

Já Raquel Jacob continuou ligada ao universo do entretenimento durante mais algum tempo. Além de trabalhos em televisão, desenvolveu também uma carreira na área da moda, conciliando diferentes projetos profissionais. Nos últimos anos, a sua vida tem estado sobretudo centrada na família.

Casada com o guarda-redes internacional português José Sá, Raquel é mãe de Maria Leonor e vive atualmente no estrangeiro, acompanhando a carreira do marido. Apesar da distância, mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha alguns momentos do quotidiano com os seguidores.

Embora as suas vidas tenham seguido rumos distintos, Catarina e Raquel continuam muito próximas. A forte ligação entre as irmãs tornou-se ainda mais evidente no início deste ano, quando ambas enfrentaram um dos momentos mais difíceis das suas vidas: a perda do avô. Nas redes sociais, as duas prestaram emocionadas homenagens, partilhando palavras de despedida que tocaram muitos seguidores.

Hoje, longe da exposição mediática constante que viveram na adolescência, as gémeas continuam a ser recordadas com carinho pelo público português. E, para muitos fãs, continuam associadas a uma das épocas mais marcantes da ficção juvenil nacional.



Reveja aqui a participação das gémeas em "Morangos com Açúcar":