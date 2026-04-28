Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

  • TVI Novelas
  • Hoje às 17:03
Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional - TVI

Uma história de amor surpreendente!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Raquel Jacob tornou-se conhecida do grande público em 2007, quando integrou a 4.ª temporada de “Morangos com Açúcar”, uma das fases mais marcantes da série juvenil da TVI. A atriz e modelo portuguesa interpretou a personagem Mafalda, conquistando muitos fãs na altura. Na série, Raquel Jacob contracenava com a sua irmã gémea, Catarina Jacob, que dava vida à personagem Laura. As duas irmãs rapidamente chamaram a atenção dos telespectadores e tornaram-se rostos bem conhecidos entre os seguidores da série.

Depois da passagem por “Morangos com Açúcar”, Raquel Jacob seguiu novos caminhos e acabou por se afastar da representação, dedicando-se sobretudo ao mundo da moda. Atualmente, mantém atividade como modelo e vive no Reino Unido, onde construiu uma nova etapa da sua vida pessoal e profissional.

Mas é também pela vida amorosa que o seu nome voltou recentemente a dar que falar.

A modelo é casada com José Sá, guarda-redes internacional português e presença habitual nas convocatórias da Seleção Nacional. O futebolista, de 33 anos, representa o Wolverhampton, em Inglaterra, e continua a ser um dos nomes de confiança nas escolhas da equipa portuguesa.

O casal celebrou casamento em grande estilo em junho de 2025, numa cerimónia luxuosa realizada num palácio, evento que reuniu familiares e amigos próximos. Da relação entre Raquel Jacob e José Sá nasceu a filha do casal, Maria Leonor, que ocupa hoje um lugar central na vida dos dois.

Entre a carreira de modelo, a vida familiar e a mudança para o estrangeiro, Raquel Jacob vive atualmente uma realidade bastante diferente daquela em que ficou conhecida do público português.

Muitos anos depois da sua passagem pela série que marcou gerações, Raquel Jacob continua a despertar curiosidade entre os fãs que se lembram da jovem Mafalda. Hoje, leva uma vida discreta, mas ligada a uma das figuras do futebol nacional, mostrando como o tempo trouxe mudanças inesperadas para a antiga estrela juvenil.

Relacionados

Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

Diogo Valsassina arrisca em compra insólita e mostra resultado final hilariante

Mais Vistos

Daniela Melchior sofre acidente

Hoje
1

Em Ibiza, Daniela Melchior arrisca e faz algo marcante

10 ago 2025
2

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
dom, 12 abr
3

Exclusivo «Terra Forte»: Flor e Sammy casam

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Mãe de Carlos aparece e a mentira é revelada a Vítor

Amor à Prova
Hoje
5

Vem aí bombástico em «Amor à Prova»: Carlos revela a David todos os esquemas de Amália

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

Terra Forte
dom, 26 abr

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália expulsa David de casa

Amor à Prova
dom, 26 abr

Atriz de «A Fazenda» e a noiva vão ser mães, mas é anúncio original que está 'nas bocas do mundo'

A Fazenda
Ontem

«Que bomba»: Soraia Sousa deixa internet ao rubro com fotografias ousadas

Ontem

Apresentadora provoca debate aceso: «O dinheiro não traz felicidade? Traz»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice encontra Amália nos braços de Tomás

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

Hoje

Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

Amor à Prova
Hoje

Diogo Valsassina arrisca em compra insólita e mostra resultado final hilariante

Hoje

Daniela Melchior sofre acidente

Hoje

Receita de massa com camarão fácil e económica. Leva menos de 20 minutos a fazer

Ontem

O lugar 'secreto', em família, de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fica mais perto do que imagina

Ontem
Mais Fora do Ecrã