Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

Raquel Jacob tornou-se conhecida do grande público em 2007, quando integrou a 4.ª temporada de “Morangos com Açúcar”, uma das fases mais marcantes da série juvenil da TVI. A atriz e modelo portuguesa interpretou a personagem Mafalda, conquistando muitos fãs na altura. Na série, Raquel Jacob contracenava com a sua irmã gémea, Catarina Jacob, que dava vida à personagem Laura. As duas irmãs rapidamente chamaram a atenção dos telespectadores e tornaram-se rostos bem conhecidos entre os seguidores da série.

Depois da passagem por “Morangos com Açúcar”, Raquel Jacob seguiu novos caminhos e acabou por se afastar da representação, dedicando-se sobretudo ao mundo da moda. Atualmente, mantém atividade como modelo e vive no Reino Unido, onde construiu uma nova etapa da sua vida pessoal e profissional.

Mas é também pela vida amorosa que o seu nome voltou recentemente a dar que falar.

A modelo é casada com José Sá, guarda-redes internacional português e presença habitual nas convocatórias da Seleção Nacional. O futebolista, de 33 anos, representa o Wolverhampton, em Inglaterra, e continua a ser um dos nomes de confiança nas escolhas da equipa portuguesa.

O casal celebrou casamento em grande estilo em junho de 2025, numa cerimónia luxuosa realizada num palácio, evento que reuniu familiares e amigos próximos. Da relação entre Raquel Jacob e José Sá nasceu a filha do casal, Maria Leonor, que ocupa hoje um lugar central na vida dos dois.

Entre a carreira de modelo, a vida familiar e a mudança para o estrangeiro, Raquel Jacob vive atualmente uma realidade bastante diferente daquela em que ficou conhecida do público português.

Muitos anos depois da sua passagem pela série que marcou gerações, Raquel Jacob continua a despertar curiosidade entre os fãs que se lembram da jovem Mafalda. Hoje, leva uma vida discreta, mas ligada a uma das figuras do futebol nacional, mostrando como o tempo trouxe mudanças inesperadas para a antiga estrela juvenil.