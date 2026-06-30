Em pleno jogo de Portugal, mulher de José Sá faz homenagem emocionante à mãe falecida

Raquel Jacob, mulher do guarda-redes da Seleção Nacional José Sá, fez uma homenagem emocionante à mãe, falecida no início de 2026, durante uma celebração de aniversário. A publicação, em que a atriz e personalidade de «Morangos com Açúcar» usou o mote “18+18 = 36”.

Na publicação, Raquel Jacob escreveu: “Hoje celebramos de coração apertado, porque nos falta a nossa mãe e dói celebrar quando falta quem nos deu a vida, mas aprendemos com ela que estar vivo e junto de quem amamos é o maior presente”. A atriz apelou à memória da mãe e à sua influência, dizendo que “estar vivo e junto” é o que mais importa.

A mensagem também traz um tom de carinho para a irmã, Catarina Jacob, com quem partilha a dor. “Amo-te muito Mana, foste o melhor presente que a mãe me deu! Podia te ter aperfeiçoado um bocadinho melhor? Podia, porque tens aí alguns neurónios em curto circuito, mas eu amo-te mesmo assim, arrombadinha!”.

A mãe de Raquel Jacob faleceu no final de janeiro de 2026, na véspera do aniversário do marido, José Sá. Raquel partilhou a notícia publicamente no Instagram, numa publicação que celebrava também o aniversário do companheiro, mas com profundo vazio.

Nos dias seguintes, a atriz fez um desabafo emotivo nas stories, onde revelou raiva, injustiça e desespero, dizendo que “não sabe quem sou sem a tua presença”. “Dizem que a dor diminui com o tempo. Mas sete dias depois, ela ainda grita dentro de mim com a mesma força do primeiro instante”.

No Dia da Mãe de 2026, Raquel Jacob marcou a primeira vez que celebrou a data sem a mãe presente. Gravou um vídeo com um poema adaptado que quereria ler, e José Sá comentou a publicação: “Ela está lá em cima a olhar por ti, nunca te vai deixar sozinha. Ela lá em cima e nós cá em baixo. Amo-te”.

O casal, que se casou em junho de 2025 no Palácio da Dona Chica, em Braga, vive momentos de grande proximidade, mesmo com o luto recente.

A homenagem, feita em pleno jogo de Portugal, mostra o quanto a família de Raquel mantém viva a memória da mãe e continua a celebrar a vida, mesmo com o coração apertado. A dor é presente, mas o amor continua.

Recorde a participação das gémeas Jacob em «Morangos com Açúcar»: