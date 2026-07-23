Após ter casado com um homem, atriz apaixonou-se por uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

A atriz Raquel Tillo e a cantora Inês Marques Lucas estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas. Depois de terem anunciado, em abril, que vão ser mães pela primeira vez, o casal aguarda para breve o nascimento do primeiro filho.

A revelação do sexo do bebé acabou por acontecer de forma bastante espontânea. Tudo começou quando Raquel Tillo deixou escapar um detalhe numa publicação nas redes sociais: “Eu depois de dizer num story ‘neta da minha sogra’ e esse ser o reveal que vamos ter uma menina”, escreveu.





O comentário não passou despercebido aos seguidores mais atentos e acabou por antecipar aquilo que seria o anúncio oficial. Mais tarde, Inês Marques Lucas confirmou a novidade num vídeo publicado no TikTok, assumindo que o segredo já tinha sido descoberto.

A cantora revelou ainda que a notícia trouxe grande alegria ao casal, sublinhando que a preferência inicial foi-se transformando com o tempo. Inês explicou que, num primeiro momento, imaginava ser mãe de um rapaz, mas acabou por perceber que essa ideia foi mudando naturalmente: “Inicialmente, quando pensei em ter um filho, imaginava ter um rapaz porque pensava que era para jogar à bola. Mas depois percebi que isso não faz diferença nenhuma. As crianças fazem aquilo que nós incentivamos”, afirmou, acrescentando que o mais importante não era o sexo do bebé, mas sim a família que estava a construir ao lado de Raquel.

Inês Marques Lucas explicou também que tinham a certeza que iriam ter um menino, até já tinham escolhido o nome: “Estávamos 100% certas de que seria um menino. Já tínhamos nome para menino, a Raquel achava mesmo que era um menino, e depois não foi. E estamos muito felizes. Não vou revelar o nome, mas já tem”, concluiu.

A gravidez foi anunciada há poucos meses através de um vídeo ternurento nas redes sociais. Nas imagens, Raquel e Inês surgiam a pendurar pequenas peças de roupa de bebé num estendal, enquanto a barriga da atriz já deixava adivinhar a nova fase que estavam prestes a viver. A publicação rapidamente gerou milhares de reações e mensagens de carinho de amigos, colegas e seguidores.

A chegada da bebé acontece numa altura especialmente feliz para o casal. Recorde-se que Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas desde novembro do ano passado, quando anunciaram o pedido de casamento através das redes sociais. Desde então, têm partilhado alguns momentos desta fase especial, embora mantenham vários detalhes da vida privada longe dos holofotes.

Para já, há uma informação que continua guardada a sete chaves: o nome da bebé. As futuras mães já fizeram a escolha, mas preferem mantê-la em segredo até ao nascimento. Certo é que a contagem decrescente já começou e que a bebé está a ser aguardada com enorme entusiasmo por toda a família.